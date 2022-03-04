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Warner Media ile anlaştı

#Almanya#‘Altın Ayı’ Ödüllü Ünlü Yönetmen Fatih Akın ABD’Li Warner Media İle Anlaşma İmzaladı#AVRUPADAN HABERLER
Warner Media ile anlaştı

‘Altın Ayı’ ödüllü ünlü yönetmen Fatih Akın, ABD’li Warner Media ile anlaşma imzaladı. İş birliğinin, televizyon, sinema ve HBO Max kanalı için Almanca ve Türkçe içeriklerden oluşan sinema ve dizi filmlerini kapsadığı belirtildi.

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FATİH Akın şu ana kadar Warner Media iş birliğinde 3 sinema filmi gerçekleştirmişti. Bunlardan biri Golden Globe’da ödül alan ve NSU cinayetlerinin anlatıldığı ‘Aus dem Nichts’ filmi oldu. Filmde başrol oynayan Diane Kruger de Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. Bunun dışında ‘Der Goldene Handschuh’ (Altın Eldiven) adlı film de Warner Media iş birliğinde gerçekleştirildi. Halen çekimleri süren, rapçi Xatar’ın hikâyesinin anlatıldığı ve 27 Ekim’de vizyona girmesi beklenen ‘Rheingold’ adlı film de Warner Media ile birlikte yürütülüyor.
Fatih Akın anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Warner Bros hayatım boyunca bana ilham vermiştir. Üç harika iş birliğinden sonra, Warner Media ile kendimi çok emin ellerde hissediyorum” dedi. Warner Media adına açıklama yapan Hannes Heyelmann ise “Fatih Akın ile birkaç yıldır çalışıyoruz ve bu anlaşma harika iş birliğimizi güçlendiriyor. Yerel içeriğin izleyicilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve Fatih ile birlikte harika Almanca ve Türkçe içerikler üretmek istiyoruz” diye konuştu.

 

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#Almanya#‘Altın Ayı’ Ödüllü Ünlü Yönetmen Fatih Akın ABD’Li Warner Media İle Anlaşma İmzaladı#AVRUPADAN HABERLER

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