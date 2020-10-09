Viyana’daki Türk toplumu mutlaka oyunu kullanmalı

TBMM Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, parlamenter diplomasiye önem verdiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyen Toprak, Türkiye ve Avusturya’nın tarihin kritik dönemlerinde müttefiklik yaptığını hatırlattı. Avusturya’yla ikili ilişkilerde, son dönemde normalleşme yönünde bazı olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da inişli-çıkışlı seyrin devam ettiğine işaret eden Toprak, diyalog kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurguladı. Avusturya’da 300 bine yakın Türkiye kökenli vatandaşın yaşadığını belirten Toprak, “Her alanda gelişme kaydeden ilişkilerimizi çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz” diye konuştu.

TÜRKLERİN OYLARI BELİRLEYECİ OLACAK

Toprak, Avusturya’nın başkenti Viyana’da belediye başkanı ve eyalet meclis üyelerini belirlemek üzere 11 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlerde, yüzde 7’nin üzerinde oy oranına sahip Türkiye kökenli seçmenlerin tercihinin önemli olduğunu ve mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Avrupa’da her seçim öncesi aşırı ırkçı açıklamalara, Müslüman karşıtı uygulamalara şahit olduklarını söyleyen Toprak, “Bu da orada yaşayan Avrupalı Türkler açısından bizleri endişeye sevk ediyor. Bu tür nefret içerikli, ırkçı tutumlara karşı Türkler ve Müslümanlarla dayanışma içinde hareket edilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.