ALMANYA’da Covid-19’la mücadelede başarılı olunması için Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılarak kısıtlamalar ve tam kapanma gibi önlemlerin ülke genelinde uygulanması için kararın ‘tek elden’ verilmesini içeren tasarı Federal Meclis’in bugünkü oturumunda ele alındı. Başbakan Angela Merkel, tasarıyı sunanlar arasında yer aldığı için Federal Meclis’in oturumundaki konuşmasını milletvekili olarak yaptı. Ülke genelinde durumun ciddi, hatta çok ciddi olduğunun altını çizen Merkel, bir an önce ‘acil fren’ ve katı önlem uygulamalarının ülke genelinde hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Merkel, “Virüs gecikmeyi affetmez” diyerek tasarının en kısa zamanda yasalaşıp hayata geçirilmesini istedi. Başbakan Merkel, kısıtlamalar nedeniyle insanların tepkilerini anlayışla karşıladığını belirtirken, hastaneler ve kliniklerdeki yoğun bakım ünitelerinde yatakların dolup taşmaya başladığını ve bunun tedirgin edici olduğunu vurguladı. Merkel, hekimlere, sağlık personeline ve bakım evlerinde çalışanlara teşekkür ederken, onlara ‘yanınızdayız’ mesajı da verdi.

AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel

BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞE DARBE

100 bin kişi başına vaka sayısının 100’ü geçmesi durumunda kısıtlamaların artırılmasını ve 200’ün üzerine çıkması durumunda yuva ve okulların kapatılmasını içeren yasa tasarısının görüşülmesi sırasında muhalefet partileri Başbakan Angela Merkel’i adeta topa tuttu. Ana muhalefet konumundaki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel, hükümeti, eyaletleri devre dışı bırakıp tüm kararları kendi doğrusuyla ‘tek elden’ almak istemekle suçladı. Özellikle hükümetin saat 21.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı planı başta olmak üzere sarıda yer alan birçok öneriyi ‘bireysel özgürlüğe darbe’ olarak niteleyen Weidel, bunların Alman Anayasası ile bağdaşmadığını da söyledi. Alice Weidel, “Temel haklar ile özgürlük haklarına hiçbir zaman bu kadar müdahale edilmemişti. Biz insanlara güveniyoruz ve o yüzden sokağa çıkma yasağına karşıyız. Biz yerel yönetimlere güveniyoruz. Siz Eyaletler Meclisi’nin yetkilerini ellerinden almak istiyorsunuz. Biz buna karşıyız” dedi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner

ANAYASA MAHKEMESİ TEHDİDİ

Tasarıda yer alan bazı katı kısıtlamaları eleştiren FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, “Şayet bizim çekincelerimizi dikkate ve ciddiye almazsanız biz FDP olarak Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi’ne gitmek zorunda kalacağız” dedi. Yeşiller ile Sol Parti de yasa tasarısında değişiklik yapılmaması durumunda kesinlikle destek vermeyeceklerini ilan etti.