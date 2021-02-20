Vergi mükelleflerine koronavirüs kolaylığı

BU konuda aceleye gerek yok, çünkü 2020 vergi beyannamesini kendi dolduran mükellefler için 31.07.2021 tarihine zaman var. Berlin Vergi Müşavirleri Birliği’nden Isabel Klocke’nin verdiği bilgiye göre, bu tarih cumartesi gününe denk geldiği için, 2020 yılı vergi beyanı için son teslim tarihi 02.08.2021’e kaydırıldı. Mali müşavir üzerinden vergi beyanında bulunanlar içinse, 2020 vergi denkleştirmesi için Şubat 2022 tarihine kadar vakit var.

BEYAN ZORUNLULUĞU

Geçen yıl pandemi dolaysıyla birçok sigortalı çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı için, vergi beyanında bulunmakla mükellef olanların sayısı da artacak haliyle. Çünkü 410 euro ve üzerinde maddi destek alan herkes, ki buna kısa çalışma parası da dahil, vergi beyanında bulunmak zorunda kalacak. Aylık yerine kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra ebeveyn parası veya işsizlik parası gibi devlet desteği alanlar da bu kapsama giriyorlar. Peki, iş yerleri kısa çalışmaya geçtiği için devlet yardımından yararlananlar 2020 yılı vergi beyanında nelere dikkat etmeliler?

MUAFİYETLER ARTIRILDI

Bir kere, 2020 yılı için geçerli olan vergiden muaf kazanç sınırı 9 bin 198 eurodan 9 bin 408 euro seviyesine çıkarıldı. Diğer bir ifadeyle 9 bin 408 euroya kadar brüt gelir elde eden vergi mükellefleri, vergiden muaf tutuluyorlar. Ayrıca çocuk başına tanınan vergi muafiyeti 192 euro artarak çocuk başına 2020 yılı için 7 bin 812 euroya (evlilerde) çıktı. Bu rakam 2019 yılında 7 bin 620 euro idi. Çocuğunu tek başına yetiştiren ebeveynler, 2020’de ilk çocuk için 4 bin 008 euro tutarında ek gelir muafiyetinden yararlanabiliyor. İkinci ve ücüncü çocuğa ilişkin muafiyet miktarı her biri için 240’ar euro artarak dikkate alınıyor.

EVDEN ÇALIŞANA VERGİ AVANTAJI

Koronavirüs pandemesiyle birlikte son zamanlarda gündeme gelen, Türkçe’de ‘evden çalışma’ olarak bilinen home office imkânından birçok çalışan Almanya’da da yararlanmaya başladı. Hatta bu yeni çalışma yöntemin önümüzdeki dönemde, iş yeri açısından elverişli olanlar için yasal hakka dönüşmesi bekleniyor. Evden çalışanlar 2020 yılı için götürü giderden (Homeoffice Pauschale) yararlanabilirler. Buna göre evden çalışılan her bir gün için 5 euro, ayda en fazla 600 euro tutarında beyan edilen götürü gider, vergiden düşülebiliyor. Home office götürü gideri, 1.000 euroya kadar yine götürü gider olarak dikkate alınan meslek harcamaları ile mahsup edilir. Dolaysıyla, 1.000 euronun üzerinden meslek harcaması olanlar home office giderlerini beyan etmekle, vergi açısından hatırı sayılır vergi muafiyet avantajı elde edebilir.

YOL MASRAFI

Evden çalışmanın tek cazip olmayan yönü, iş yerine geliş ve gidiş olmadığı için, yol masraflarına ilişkin tanınan vergi kolaylığından yararlanılamaması. Berlin’deki Federal Mali Müşavirler Birliği Genel Müdürü Uwe Rauhöft, “Evden çalışmaya istinaden günlük beş euro tutarındaki vergi avantajından yararlanmak için vergi mükellefinin, home office günlerinde tam gün evde çalışmış olması gerekiyor” diye uyarıyor ve şu hatırlatmada bulunyor: “Aynı gün hem evden çalışıp hem örneğin postayla gelen mektupları teslim almak üzere işyerine uğrayanlar, günlük 5 euroluk home office vergi avantajından yararlanamazlar. Bunun yerine, ev ile işyeri arasında gidiş ve gelişler için yol masraflarını vergi denkleştirmesinden beyan edebilir.”

2021 YILI İÇİN DE GEÇERLİ

Klocke’nin verdiği bilgiye göre, evden çalışanlara 2020 yılı için tanının vergi kolaylığı 2021 vergi yılı için de geçerli olacak. İş yeri ile ev arasındaki yol mesafesi uzun olanların, bağlı oldukları maliye dairesi nezdinde, yol masrafları için tanınan vergi kolaylığının peşinen dikkate alınmasını talep edip de evden çalışmak zorunda kalanlar, kendilerine sunulan bu vergi muafiyetine ilişkin düzeltme talebinde bulunmaları öneriliyor. Klocke, “Muafiyet miktarı yüksek olanlardan daha düşük miktarda gelir vergisi kesilenlerden, yıl sonunda yapılan vergi denkleştirmesine istinaden, vergi borcu çıkabilir” diye uyarıda bulunuyor.

DEVAM EDECEK: Kısa çalışma ödeneği alanlara da vergi avantajı var mı?

-BUNU NOT EDİN-

‘112’ AVRUPA ACİL TELEFON HATTI GÜNÜ

GEÇEN hafta salı günü, yani 11.2.2021 tarihinde Avrupa genelinde ilginç bir gün kutlandı: Avrupa Acil Telefon Hattı Günü. İlk kez 25.09.2007’deki Avrupa Parlamentosu oturumunda gündeme getirilen ve Avrupa genelinde acil telefon hattı numaralarına bir standard getirilmesini amaçlayan uygulamayı tanıtmak için, 2009 yılında, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun ortak kararıyla, rakamsal olarak acil telefon hattı numarasına denk düşen 11 Şubat günü Avrupa Acil Hat Günü ilan edildi. Bu gün çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl 11 Şubat tarihindeki Avrupa Acil Hat Günü kutlamaları çerçevesinde ‘112’ numaralı telefonun, acil telefon hattı olduğu hatırlatmasında bulunuluyor. Biz de önemli olan günü hayata geçirenleri canı gönülden kutluyor ve bu önemli günü vesile ederek, Avrupa genelinde geçerli olan diğer önemli acil telefon hatlarını hatırlatmak istiyoruz:

Polis: 110

İtfaiye ve cankurtaran 112

Nöbetçi hekim: 116 117

Nöbetçi eczane: 22 8 33

Banka kartı ve kredi kartı iptali için: 116 116

Pastoral (ruhani) destek hattı: 116 123

Çocuk ve gençlik yardım hattı: 116 111

Motorlu taşıt sigortaları danışma hattı: 0800 250 260 0

Resmi makamlar: 115