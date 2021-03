Vegan Attila’dan savcıya alaycı yanıt: Sizin için üzgünüm...

ÖNCEKİ gün Berlin Savcılığı twitter hesabından, “Bilgilerimiz dahilinde Attila Hildmann şu anda Türkiye’de bulunuyor” paylaşımını yaparak, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Hildmann’nın Türkiye’ye kaçtığını duyurmuştu. Attila Hildmann ise yine sosyal medya üzeriden savcıya alaycı bir şekilde yanıt verdi. Hildmann, twitter hesabından, “Sizin için üzgünüm. Ama twitter üzerinden haberleşebiliriz. Ben sizi takip ediyorum, eğer siz de beni takibe alırsanız sevinirim. Türkiye’den güneşli selamlar. Ne yazık ki siz gelemezsiniz. Ayrıca Almanya’nın sınırları da kapanacakmış” paylaşımında bulundu.



Hildmann, Twitter hesabından bu mesajı paylaştı: “Almanya tekrar özgür oluncaya kadar, Türkiye’deki evimde kalacağım, orası benim gerçek evim ve toprağım!”

TÜRKİYE’DE KALACAĞIM

Çifte vatandaş olan Attila Hildmann, önceki paylaşımında da Almanya’yı terk ettiğini duyurmuştu. Türk bayrağı önünde poz veren Hildmann, “Almanya özgür oluncaya kadar benim kan bağı vatanım olan Türkiye’de kalacağım. Benim gerçek vatanım ve toprağım” paylaşımında bulundu. Attila Hildmann’nın Türkiye’ye gitmeden önce Brandenburg’daki evini satışa çıkardığı belirtildi. Soruşturma yürüten savcılık kaçma ihtimaline karşı tutuklama kararı çıkardığı ancak Hildmann’ın karar çıkmadan önce kaçmayı başardığı kaydedildi. Koronavirüsü reddeden Hildmann, Başbakan Angela Merkel’i de “Plonyalı Yahudi Merkel-Mao (gerçek adı Aniela Kazmierczak)” paylaşımlarında bulunmuştu.

ATTİLA HILDMANN KİMDİR?

Almanya’nın tanınmış vegan aşçıları arasında yer alan ve yazdığı kitaplarla üne kavuşan Attila Hildmann, 1981 yılında Kreuzberg’de dünyaya geldi. Bebekken bir Alman aileye evlatlık olarak verildi. Üvey babasının 2000 yılında kalp krizinden hayatını kaybetmesi üzerine radikal bir şekilde beslenme alışkanlığını değiştirdi. O dönemler kendisi de çok kilolu olan Hildmann, üvey babasının ölümüne neden olduğuna inandığı et ve et ürünlerini bıraktı ve tamamen vegan beslenmeye başladı. 2009’da vegan beslenme üzerine blog yazıları yazıp youtube videoları yayınlayan Hildmann, 2012’de ‘Vegan for fun’ adlı kitap piyasaya sürdü. İlk kitabı beslenmeyle ilgili yayınlarda yılın kitabı seçilirken, ikinci kitabı ‘Vegan for fit’ ise en çok satanlar arasına girdi. Hildmann bu süre içinde birçok televizyon programının konuğu oldu ve Berlin’de vegan büfe açtı.

KOMPLOLARIN KRALI

Attila Hildmann, korona salgını başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Koronavirüs salgına inanmayan ve bunu yeni dünya düzeninin başlangıcı olarak gören Hildmann, koronayla ilgili sosyal medyada birçok komplo teorileri yaydı. Gizli servis ve tapınak şövalyeleri tarafından takip edildiğini iddia eden Hildmann, korona salgınında uzaylıların da parmağı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel’in de yeni dünya düzeninin parçası olduğunu ve Bill Gates’le birlikte milyarca insanı bu yolla öldürmeyi planladığını iddia etti. Yahudi karşıtlığı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Hildmann’ın organize ettiği gösterilerde Alman aşırı sağcıları da yer aldı.