Valizleri bile açmadan geri gönderdiler
Almanya’da koronavirüs taşıyan aktüel hasta sayısı 6 bin 200 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü’nün rakamlarına göre son 24 saatte 587 kişide virüs tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde görülen vaka sayısı 191 bin 449’a yükseldi, iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 300 oldu. Son 24 saat içinde 600 hasta iyileşti. Ülkede koronairüs kaynaklı can kaybı ise 8 bin 914.
Gütersloh bölgesinde 270, Warendorf’da 66, Hamm’da 27, Göttingen’de 45, Magdeburg’da 26 yeni vaka tespit edildi. Berlin Neukölln semtinde 100 hastanın tespit edildiği binalardaki karantina uygulaması sürürken, şimdi de Friedrichshain semtinde bulunan blok binalar karantinaya alındı. Binalarda 44 kişinin test sonucu pozitif çıkınca, sağlık dairesi yetkilileri karantina uygulaması başattı. Toplam 37 hane karantinada tutuluyor.
Yaklaşık 7 bin çalışanından bin 553 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı mezbahanın bulunduğu Gütersloh bölgesinde karantina uygulaması 30 Haziran’a kadar devam edecek. Gütersloh bölgesinden Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ne tatile giden turistler ise bölgeden geri çevrildi. Riskli oldukları gerekçesiyle 14 kişi yerleştikleri otellerde valizlerini bile açamadan evlerine gönderildi.
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