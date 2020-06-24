Valizleri bile açmadan geri gönderdiler

Gütersloh bölgesinde 270, Warendorf’da 66, Hamm’da 27, Göttingen’de 45, Magdeburg’da 26 yeni vaka tespit edildi. Berlin Neukölln semtinde 100 hastanın tespit edildiği binalardaki karantina uygulaması sürürken, şimdi de Friedrichshain semtinde bulunan blok binalar karantinaya alındı. Binalarda 44 kişinin test sonucu pozitif çıkınca, sağlık dairesi yetkilileri karantina uygulaması başattı. Toplam 37 hane karantinada tutuluyor.

Yaklaşık 7 bin çalışanından bin 553 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı mezbahanın bulunduğu Gütersloh bölgesinde karantina uygulaması 30 Haziran’a kadar devam edecek. Gütersloh bölgesinden Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ne tatile giden turistler ise bölgeden geri çevrildi. Riskli oldukları gerekçesiyle 14 kişi yerleştikleri otellerde valizlerini bile açamadan evlerine gönderildi.

