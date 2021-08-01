Umutlar tükenmişti: Erdoğan Sarıkaya’dan kötü haber!

ERDOĞAN Sarıkaya’nın patlamadan sonra büyük kimya sıvı tankına müdahale eden üç çalışandan birisi olduğu belirtildi. Çevresinde oldukça sevilen 46 yaşındaki Erdoğan Sarıkaya’nın acı kaybı, bölgede yaşayan Türkleri yasa boğdu. Öte yandan, naaşı henüz ailesine teslim edilmeyen Erdoğan Sarıkaya için cenaze namazının Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kılınacağı öğrenildi. Cenazenin teslim edilmesinden sonra cenaze namazının günü ve tarihi aile tarafından kamuoyuna duyurulacak. Ailesi Erdoğan Sarıkaya için pazar günü (bugün), mevlüt okutacak. Erdoğan Sarıkaya’nın vefat haberinin ailesi tarafından kamuoyuna duyurulmasından sonra bölgede yasayan Türkler yoğun bir şekilde, sosyal medyadan taziye paylaşımında bulundu.

USTA BAŞI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Erdoğan Sarıkaya patlamanın meydana geldiği tesiste usta başı olarak çalışıyordu. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Uğur Acar’ın da kayınbiraderi olan Erdoğan Sarıkaya, 1975 yılında Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kozluca Köyü’nde doğdu. 1980 yılında aile birleşimiyle beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Almanya’nın Duisburg şehrine geldi. Temel eğitimini Duisburg’da tamamladı. Daha sonra 1991 yılında Krefeld şehrinde bulunan Bayer firmasında kimya bölümünde başladığı mesleki eğitimini tamamlayarak aynı firmada çalışmaya başladı.

BİR ÇOCUK BABASIYDA

Çalışırken akşam okuluna giderek uzmanlık eğitimi aldı. Usta başı (Meister) ve vardiya şefi oldu. Daha sonra adı Currenta olan firmanın Leverkusen şehrindeki kimyasal çöp yakma tesisine 2016 yılında tayin oldu. 5 yılı aşkın bir süredir Currenta firmasının Leverkusen’deki tesislerinde usta başı olarak çalışan Erdoğan Sarıkaya Köln Ford fabrikasında Endüstri Mühendisi olarak çalışan Birgül Sarıkaya ile evli ve henüz 4 Ağustos’ta bir yaşına girecek bir kız babasıydı.