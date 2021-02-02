Ulusal Aşı Planı 10 Şubat’a kaldı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, ülkede aşı tedarikinin yavaşlaması üzerine eyalet başbakanları, aşı üreten firmaların temsilcileriyle video konferans düzenledi. Başbakan Merkel’in başkanlığında toplanan aşı zirvesine 16 eyalet başbakanı ile aralarında BioNTech, Pfizer, Curevac, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson’ın da bulunduğu 10 aşı firması, kimya ve ilaç sanayi birliklerinin temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun temsilcileri katıldı. Zirvenin ardından Berlin Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel, “Yaz sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulacak” sözünü tutacaklarını söyledi. Merkel, aşı tedariki konusunda yaşanan sıkıntının da giderileceği güvencesini verdi. ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ

Merkel, aşı konusunda şeffaflığı önemsediklerinin mesajını verirken, Almanya’nın aşı stratejisinin iyileştirilmesi için Federal Sağlık Bakanlığı ile eyalet hükümetlerinin ortak çalışacağını ve 10 Şubat’ta eyalet başbakanlarıyla yapılacak zirve toplantısına kadar Ulusal Aşı Planı’nın tamamlanacağını belirtti. Aşı konusunda gerekli tüm malzemelerin sağlanması için destek olacaklarını belirten Merkel, “Para sıkıntısı olmayacak” dedi. Diğer ülkelere göre Almanya’da aşılama işlemlerinin yavaş ilerlemesinin belli nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Merkel, bu nedenlerin başında AB’nin aşı üretim kapasitesinin düşük olması ve Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) aşılara güvenilirlik gerekçesiyle daha sıkı inceleme sonunda onay vermesinin geldiğini kaydetti.

DAHA FAZLA AŞI ALINACAK

Merkel, BioNTech/Pfizer firmasının şubat ayından itibaren aşı üretim kapasitesini artıracağı hatırlatırken, mart ayının sonuna kadar 18 milyon 300 bin doz aşının teslim edileceğini söyledi. Başbakan, ikinci çeyrekte Almanya’ya 40 milyon 200 bin aşı dozu tedarikinin gerçekleşeceğini da kaydetti. Almanya mart ayının sonuna kadar BioNTech/Pfizer’ın dışında Moderna ve AstraZeneca’dan da aşı teslim alacak. Merkel, yaz aylarında aşılanacak kişi sayısının artacağını belirtirken, “Yazın haftada 5 milyona kadar kişinin aşısı yapılır” diye konuştu

EV DOKTORLARI DA AŞI YAPABİLECEK

Yaz aylarında ev doktorları da kendi muayenehanelerinde aşı yapabilecek. Almanya yılın üçüncü çeyreğinde ise daha fazla aşı tedarik edecek. Zirvede alınan karara göre temmuz ile ekim ayları arasındaki üç aylık süreçte 126 milyon 600 bin doz aşının tedariki söz konusu olacak. Merkel, “Aşı üretimi sürecinde belirlenen hedeflere ulaşma konusunda aksilikler yaşanabilir, virüs mutasyona uğrayabilir. Bu yüzden daha uzun yıllar aşı yapmak zorunda kalabiliriz. Tıpkı grip aşışı gibi” dedi.