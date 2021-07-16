‘Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketi yaşıyor’

CDU Genel Başkanı da olan Laschet, Düssedorf’ta düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki sel felaketine ilişkin bilgi verdi. Yüzyılın su baskınını yaşadıklarının altını çizen Laschet, selin inanılmaz zarara yol açtığını ifade etti. Laschet, eyalette 23 bölge ve şehrin selden etkilendiğini, hâlâ sel felaketiyle mücadelenin devam ettiğini aktararak, bazı bölgelerden insanların tahliye edilme çalışmalarının sürdüğünü aktardı. “Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketini yaşıyor” diyen Laschet, evlerin, köprülerin ve yolların tekrar inşa edilebileceğini ancak insan hayatının geriye getirilemeyeceğini kaydetti. Laschet, şimdiye kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi. Selden etkilenenlere yardım edileceğini vurgulayan Laschet, şiddetli yağmur durumunda acil yardım için ayrılan fonların yeterli olmayacağını, eyalet hükümetinin mağdurlar için yardım programını hayata geçireceğini kaydetti.

Toplantıya katılan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Erfstadt kentinde 3 evin ve tarihi bir yapının bir bölümünün çöktüğünü belirterek, “Hayatını kaybedenlerin olacağını varsayıyoruz ancak bilmiyoruz” dedi. Sel bölgesinde durumun hâlâ zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Reul, halka ‘evlerinde kalmaları, yardım ve kurtarma ekiplerini rahatsız etmemeleri’ çağrısında bulundu.