Ukrayna savaşının ardından Almanya ordusuna 100 milyar euro ek bütçe ayıracak!

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın her yıl gayri safi milli hasılasının yüzde 2’den fazlasını savunmaya ayıracağını açıkladı. Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının yol açtığı dönüm noktası göz önüne alındığında, Alman ordusunun ‘yeni, güçlü yeteneklere’ ihtiyacı olduğunu söyleydi. Scholz, bu konuda ölçütün ise, Avrupa’da barışı güvence altına almak için gereken her şeyin yapılması olacağını kaydetti. Başbakan Scholz, “Açık olan bir şey var: Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi bu şekilde korumak için ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi.

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Başbakan Scholz hedefin, verimli, son derece modern ve ilerici bir Alman Ordusu olduğunu ifade etti. Meclis’teki tüm partilere çağrı yapan Scholz, bütçeden orduya ayrılacak fona destek vermesini istedi. Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP), 2022 bütçesini 9 Mart’ta kabineye sunması planlanıyor. Scholz, savunma harcamalarının gayri safi milli hasılanın yüzde 2’sine yükselmesinin, müttefiklere söz verildiği için gerçekleşmediğini vurgularken, “Bunu kendi güvenliğimiz için de yapıyoruz” dedi.Ukrayna savaşının başlamasından sonra Alman Ordusu’ndaki silah, mühimmat ve teçhizat yetersizliği tartışılmaya başladı. Alman Ordusu’ndaki eksiklikler önceki dönemlerde de zaman zaman gündeme gelmişti. Ancak savaşın Avrupa’da çok yakından hissedilir olması orduya yönelik desteğin siyasette tartışılmasına neden oldu.

‘POLİTİKACILAR ARTIK NİHAYET UYANMALI’

ZDF’de yayınlanan sabah programına katılan Alman Ordusu Bundeswehr Derneği Başkanı André Wüstner, birliklerin teçhizatını iyileştirmek için acil bir program çağrısında bulundu. “Politikacılar artık nihayet uyanmalı” diyen Wüstner, ordunun mühimmat, araç, gemi, uçak ve yedek parça alanlarında büyük sorunları olduğuna dikkat çekti. Ukrayna’nın Alman silahlarına ve askeri teçhizatına yönelik taleplerine de değinen Wustner, Alman ordusunun kendisinin, yeteneklerinin ve malzemelerinin sınırlarında olduğunu ifade ederken, “Kendimizde olmayanı nasıl başkasına teslim edebiliriz“ diye konuştu.

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Silahlanma konusunda en hassas partilerden olan ve savaş karştılığıyla bilinen Yeşiller Partisi’nden de ordunun taleplerine yeşil ışık geldi. Parti Eş Başkanı Ricarda Lang, Alman Ordusu’nun ‘iyi donanıma ‘ ihtiyacı olduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu. Funke Medya grubuna demeç veren Lang, “Ordumuzun iyi donanıma sahip olmasına yönelik istediğimizi koalisyon anlaşmasında yer verdik. Ancak ordunun şu anda iyi durumda olmadığı da bir sır değil” dedi. Lang, bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde nasıl ilerleneceğine bakılması gerektiğini kaydetti. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de aynı şekilde ordudaki eksikliklere dikkat çekerken, Almanya’nın NATO içindeki savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Trittin, durumun koalisyon ortakları arasında değerlendirileceğini kaydetti.

‘YALNIZCA SİLAHLANMA AKILCI YANIT DEĞİL’

Ancak Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Ukrayna savaşına tek tepki olarak daha yüksek askeri harcamalar planlamaya karşı uyarıda bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine demeç veren Mützenich, “Orduya görevi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağız. Ancak daha fazla yeniden silahlanma cevap olamaz. Askeri güçlerimizi nihayet Avrupa’da bir araya getirmek daha akıllıca olur” dedi. Mützenich’in ordu için daha iyi donanıma, yani önceki bütçe yıllarında olduğu gibi daha yüksek bir savunma bütçesine karşı olmadığını da sözlerine ekledi. Ancak Mützenich, yalnızca yeniden silahlanmanın tek ve en akıllıca yanıt olamayacağına dikkat çekti.