UID Başkanı: ‘Seçime katılımı artırmalıyız!’

Medya temsilcilerine gönderilen yazılı açıklama ile Uluslararası Demokratlar Birliği(UID), Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri için Türkiye kökenli seçmenleri sandığa duyarlı olmaya çağırdı. Söz konusu yazılı UID açıklamasında, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, Türkiye’den ayrıldıkları son nokta olan Kapıkule’de hayırlı yolculuklar dileyerek, Almanya’ya seyahat edenlere, Eylül ayında gerçekleşecek olan seçimlere katılımın önemini hatırlatıyoruz. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın hak arama mücadelesi için, bu ülkedeki siyasal hak ve özgürlüklerinin temsil edilmesi ve ülke yönetimine katkı sağlamaları anlamında siyasal katılım çalışmalarını önemsemekte ve buna uygun faaliyetler yürütmeye devam etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

‘DAHA GÜÇLÜ BİR TEMSİLCİYE İHTİYAÇ VAR’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Almanya’da 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan federal seçimler için hazırlıklar hızla sürerken, partiler seçim beyannamelerini bir bir paylaşmaya devam ediyor. Diğer taraftan son yıllarda Avrupa’da gittikçe sertleşen ve çirkinleşen göçmen karşıtı ve ırkçı siyasi söylemler, bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın siyasal anlamda daha güçlü bir temsile ihtiyaç duyduğunu ortaya koymakta olup, siyasete ilginin ve aktif katılımın artırılmasına yönelik çalışmaların artırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Öte yandan geçen sene karantina şartları gibi pandemi kısıtlamalarından ötürü düşük seyreden Avrupa’dan Türkiye’ye araçla seyahat oranının, özellikle sınır kapılarında bu yıl her zamankinden çok daha fazla bir geçişe sebep olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu noktalardan hareketle, 1 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Edirne Kapıkule Sınır Kapısı önünde kurduğumuz bilgilendirme ve sosyal hizmet stant çalışması vasıtasıyla, hem vatandaşlarımızı yaşadıkları ülkelere uğurlamakta, hem sorunlarını tespit etmekte, hem de kendilerinin Eylül ayındaki federal seçimlere katılımlarının teşvik edilmesi ve doğru bilgilendirilmelerini hedeflemekteyiz. Bu tarihler arasında her gün en az bir genel başkan yardımcımız, diğer temsilcilerimizle birlikte alanda bulunmakta ve vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyerek, el ilanı dağıtımı yapmaktadır”.

DEMOKRASİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR HAK

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı alanında kurulu olan UID Bilgilendirme ve sosyal hizmet standını UID Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılınç ve Ragıp Çoraklı ile ziyaret eden ve dönüş yapan Avrupalı Türklerle kısa kısa sohbetler eden Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, “Almanya’da yaşayan, seçme ve seçilme hakkına sahip vatandaşlarımızı seçimlere katılmaya ve demokratik sorumluluklarının bilincine varmaya teşvik etmek istiyoruz. Seçimlere katılmanın ve dolayısıyla demokrasinin şekillenmesine yardımcı olmanın önemli bir hak olduğunu belirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca yazılı açıklamanın son bölümünde, UID Genel Başkan Yardımcısı Ragıp Çoraklı, düşüncelerini “2 aya yakın bir süre burada olacağız. Aynı dili konuşup, aynı yöne bakıyoruz, bir şey beklemiyoruz. Vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek dünyalara bedel” ifadelerini kullandı.

BERLİN TÜRK CEMAATİ DE ÇAĞRI YAPTI

Diğer yandan Berlin Türk Cemaati Başkanı (TGB) Selçuk Demirci de seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu. TGB’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Demirci, 26 Eylül 2021’de Almanya’da genel seçimlerinin yanı sıra iki eyalette eyalet meclisi seçimi yapılacağını belirterek, “Artık her alanda bu toplumun bir ferdi ve parçası olduğumuzu göstermek zorundayız. Bu amaçla Berlin Türk Cemaati olarak ‘haydi seçime’ çağrısında bulunuyoruz” dedi. Demirci, Almanya’da yaşayan Türklerin doğumdan itibaren yaşadıkları olumsuzluklara dikkati çekerek, “Almanya’daki Türklerin kreş, anaokulu, ilkokul ve orta öğretimde, meslek ve iş hayatında, sosyo kültürel hayatta gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında ayrımcılığa tabi tutuldukları, haklarının gasbedildiği, bunların çok azının dile ve kamuoyu gündemine getirilerek gerek toplumsal siyasal gerekse yasal ve hukuki yöntemlerle kanun ve kararnamelerle çözümlere kavuşturulduğu, büyük bir kısmının ise gündeme dahi getirilmediği bir gerçektir” değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKENİN GELECEĞİNDE SORUMLULUK SAHİBİ OLUN

TGB Başkanı tüm bu olumsuzlukların kaldırılması için siyasette etkili olunması gerektiğini vurgulayarak, “Seçimlerde herhangi bir partiye yönlendirme yapmıyoruz. Amacımız yeter ki Türkiye kökenliler sandığa gitsin bu ülkenin geleceğinde sorumluluk sahibi olsun” diye konuştu. TGB Başkan Yardımcısı Yüksel Aslan da seçime katılımı teşvik etmek amacıyla televizyon programları yapacaklarını sesli, görüntülü, yazılı mesajlar, broşürler dağıtacaklarını ve siyasi partilerin adaylarıyla toplantılar düzenleyeceklerini dile getirdi.