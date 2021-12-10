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HABERLERAvrupa Haberleri

Üçüncü aşılar öne alınmalı

#Biontech#Uğur Şahin#Omikron Varyantlı
Üçüncü aşılar öne alınmalı

BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin Omikron varyantlı koronavirüsle yeterli derecede mücadele edebilmek için güçlendirici ‘Booster’ aşılarının 6 ay beklemeden ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması önerisinde bulundu.

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SPIEGEL Dergisi’ne verdiği demeçte Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını söyleyen Profesör Şahin, “Bilimsel açıdan bakıldığında güçlendirici ‘Booster’ aşılarının da ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması mantıklı görünüyor“ dedi. İngiltere’de Booster aşılarının bu şekilde uygulandığını kaydeden Uğur Şahin, BioNTech aşısının yeni varyanta uyarlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, gerekli durumda dördüncü olarak yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

EN AZ 4 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİMİ GEREKİYOR
Omikron varyantlı koronavirüsün farklı mutasyonlarda yayılma gösterdiğini dile getiren Şahin, “Şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta daha zaman alabilir. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunda düşünmeliyiz“ dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN DE AŞI ÖNERİSİ
Diğer yandan şimdiye kadar küçük yaş çocuklar için aşı önerisinde temkinli davranan Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), yeni yaptığı bir açıklamayla ön hastalığı bulunan ve riskli hastalarla irtibatlı olan 5 - 11 yaş grubu çocuklar için korona aşısı önerisinde bulundu. Aynı yaş grubu sağlıklı çocukların da isteğe bağlı olarak aşı olabileceklerini duyuran STİKO, çocuk aşıları için doktor tavsiyesi alınmasını istedi.

 

 

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#Biontech#Uğur Şahin#Omikron Varyantlı

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