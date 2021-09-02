Üçüncü aşı tavsiyesine tepki

ALMANYA Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) şu ana kadar üçüncü aşı konusunda tavsiye kararı almadı. Ancak birçok siyasetçinin üçüncü aşıyı tavsiye etmesi tepki çekti. Almanya Doktorlar Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, STIKO’nun onayı olmadan üçüncü doz aşı yapılmasını doğru bulmadığını açıkladı. Reinhardt, henüz elde verilerin olmadığını ve STIKO’nun bunun üzerinde çalıştığını belirtti. Doktorların üçüncü aşı konusunda temkinli olduğunu kaydeden Reinhardt, teorik olarak STIKO’nun üçüncü doz aşı için tavsiye kararı alabileceğini ifade ederken, “Ancak şu andaki bilgilere ve uzmanların görüşlerine göre üçüncü doz aşıya acil bir ihtiyaç duyulmuyor” diye konuştu.