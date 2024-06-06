Üç adımda ‘çifte vatandaşlık’

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ALMANYA’da ‘çifte vatandaşlığın’ önünü açan ve 27 Haziran’da yürürlüğe girecek olan ‘Modern Vatandaşlık Yasası’yla ilgili T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda vatandaşlık başvurularında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatıldı. Toplantıda konuşan Başkonsolos Ali İhsan İzbul, özetle şunları söyledi: “Almanya’da ‘çifte vatandaşlığa’ imkân tanıyan yasa kapsamında 27 Haziran’dan itibaren görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza yönelik başlatacağımız ‘yeniden Türk vatandaşlığına giriş başvurusu’ süreci konusunda teknik bilgilendirmede bulunmak için bir aradayız. Bu sürecin Türk toplumunun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde geçmesi için Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız yoğun bir teknik altyapı çalışması yaptı.” Toplantıda Türkçe derslerinin önemine de değinen Başkonsolos İzbul, “Değişmez gündemimiz Türkçe derslerine kayıtlar konusu. 20 Ağustos’tan itibaren Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) okullar açılıyor. Velilerimiz okul idareleriyle temasa geçerek Türkçe dersleri için formları talep etmeli” dedi.

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27 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Düsseldorf Başkonsolosluğu vatandaşlık servis uzmanı Beyza Usta ise yapılacak işlemleri şöyle sıraladı: “konsolosluk.gov.tr adresine ön başvuru ilk adım. Dosyası olan işlemler için bağlı bulunduğu başkonsolosluğa müracaatlar yapılmalı. Türk vatandaşlığına yeniden dönüş müracaatlarını vatandaşlar 27 Haziran itibariyle başkonsolosluk sayfamızdan yapmaya başlayabilir. Söz konusu sayfada, hangi evrakların hazırlanması ve hangi işlemlerin yapılması gerektiği yer alan bir bilgilendirme formu var. Formda kimlik bilgileri doldurulduktan sonra bir randevu alınacak. Randevu günü başkonsolosluğumuza gelen vatandaşlarımız evraklarını elden teslim edecek. Bakanlığımız ise en hızlı şekilde yeniden girişleri gerçekleştirip e-posta ile vatandaşlarımıza bilgi verecek. İzinle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığını almış ve sonradan doğan çocuklarını kayıt yaptırmayan vatandaşlar, yeniden Türk vatandaşlığı almasıyla soy bağı yolu ile çocuklarını ‘Mavi Kart’ kütüğüne kayıt yaptırabilir. Bazı belgelerin tercümesi isteniyor. Bu belgeler, başkonsolosluk tercümanlar listesinde olan kişilere tercüme ettirilmeli. Buraya dikkat edilmeli, her tercüman başkonsolosluğumuz listesinde yer almıyor. Ayrıca Türk vatandaşlığına yeniden giriş işlemi tamamlanan vatandaşlarımız da bu bilgiyi Alman makamlarına mutlaka bildirmeli.”

Dışişleri bakanlığı tarafından hazırlanan ve başkonsolosluk internet sayfasında yer alan ‘Almanya’da çifte vatandaşlık yasası, yeniden Türk vatandaşlığına başvuru süreci’ kitapçığı, tüm bu süreci üç adımda özetliyor: 1) konsolosluk.gov.tr adresine ön başvuru yapılım randevu alınması. 2) Randevuya gelerek belgelerin başkonsolosluğa elden teslim edilmesi. 3) Vatandaşlık giriş belgesini ve T.C. kimlik kartının alınması.