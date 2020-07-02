TÜRSAB’ın raporu, dünyadan takdir kazandı

TÜRSAB’dan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan rapor dünyanın önde gelen turizm meslek örgütlerinin beğeni ve takdirini topladı. Bu çerçevede TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), İsveç Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (SRF), Alman Seyahat Birliği (DRV), Amerika Seyahat Danışmanları Birliği (ASTA), Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) ve İspanya Turizm Ajansı (TURESPANA) tarafından teşekkür mektupları iletildi. Mektuplarda, raporun son derece faydalı bilgiler içerdiği belirtilerek üyelerle paylaşıldığı ifade edildi.

ÖZEL TEŞEKKÜR MEKTUBU

UNWTO da Bağlıkaya’ya özel bir teşekkür mektubu gönderdi. Söz konusu mektupta, raporun turizm sektörünün toparlanması ve dünya çapındaki pandemiden daha güçlü çıkabilmesi için çok doğru bir zamanda hazırlanan mükemmel bir örnek olduğu belirtildi. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili adına kaleme alınan mektupta, “TÜRSAB tarafından hazırlanan rapor, turistlerin kendilerini güvende hissedebilmelerine yönelik yapılması gereken somut eylemlere, kayda değer bir katkıda bulunmaktadır. Mevcut zorluklarla başa çıkmaya yönelik yapıcı yaklaşımınız için takdirlerimizi sunarız” ifadeleri yer aldı. Mektupta, raporun UNWTO üyeleriyle paylaşıldığı da bildirildi.

Verilen bilgiye göre, TÜRSAB tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, turizm sektör örgütleriyle de paylaşıldı. Raporun İngilizce versiyonu, Türkiye’de görev yapan büyükelçilere ve dünya genelindeki uluslararası turizm birliklerine de iletildi.

RAPORDA NELER VAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik açıdan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde koronavirüs salgını ardından uygulanacak yeni normal sürecini daha iyi anlamak ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla TÜRSAB tarafından ‘Koronavirüs (COVID-19) Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?’ başlıklı raporda şu başlıklara yer verildi; ‘Koronavirüsün (COVID-19) Kısa Tanımı’, ‘Koronavirüs Salgınının Ekonomiye Etkileri’, ‘Koronavirüs Salgınının Turizm Sektörüne Etkileri’, ‘Türkiye’de Son Durum’, ‘Koronavirüs Salgını Sonrasına Yönelik Öngörü ve Planlamalar’, ‘Koronavirüs Sonrası Dünya’, ‘Koronavirüs Sonrası Tüketici Trendleri’, ‘Koronavirüs Sonrası Marka Konumlandırılması Nasıl Olmalı?’, ‘Markalar Koronavirüse Nasıl Yanıt Verebilir?’, ‘Koronavirüs Sonrası Seyahat Nasıl Olacak?’ ‘Koronavirüs Çağında Seyahati Şekillendiren 10 Trend’, ‘COVID-19 Tüketici Trendlerini Ne Yönde Değiştirecek?’, ‘Koronavirüs Sonrası Aşamalar’.