‘Türkiye’ye desteğe hazırız’

ALMANYA Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı dörtlü telekonferans zirvesinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin telekonferansla bile yapılmış olmasının önemini vurgulayan Merkel, “Çok faydalı oldu. İdlib’deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli” dedi. Görüşmede Fransa, İngiltere ve Almanya olarak Türkiye’ye Suriyeli mültecilerin bakımı için yardımları artırmaya hazır oldukları konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Merkel “Biz daha fazla insani yardım, ama aynı zamanda Gümrük Birliği’nin AB ve Türkiye arasında genişletilmesi konusunun da göz ardı edilmemesi konusunda hemfikiriz” dedi. Dörtlü görüşmede Türkiye-AB arasındaki mülteci mutabakatına bağlılıklarını teyit ettiklerini söyleyen Başbakan Merkel, mutabakatın istikrarı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in görüşmeleri sürdürdüğünü vurguladı.

NATO DA KONUŞULDU

Dörtlü telekonferans zirvesinde NATO konusunun da ele alındığını belirten Merkel, Türkiye’nin, Rusya’dan hava savunma sistemi S-400’lerin alınması ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerine atfen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmak istediğini vurguladığını söyledi ve bunu çok olumlu karşıladıklarını kaydetti. Merkel NATO’daki görüş ayrılılıklarının detaylıca tartışılması gerektigini belirtti. İdlib’de ateşkesin sağlanmasının önemini vurgulayan Merkel, dörtlü olarak Suriye’de çözümün siyasi çözümden geçtiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

SERBEST AKIŞI SAĞLAMAK ÖNEMLİ

Alman Başbakan, video konferansta, koronavirüs salgını sonrası AB içinde alınan sınır önlemlerini görüştüklerini dile getirerek, “İç pazarın işlevselliğini korumak için malların serbest akışının sağlanması gerektiğini çok güçlü bir şekilde vurguladım. Şu anda bazı zorluklar yaşıyoruz. AB ülkeleri sınırlarda bekleme sürelerini en aza indirmeye ve özel otoyol şeritleri gibi uygun teknik gereksinimleri bulmaya çalışacaklarını ifade ettiler” dedi.