Türkiye’nin organik ürünleri Almanya’nın gözdesi oldu
Dünyanın en büyük organik fuarlarından biri olan Nürnberg Uluslararası ’Biofach 2020’ Organik Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’den 38 firmanın katıldığı ve 15 Şubat’a kadar açık olan fuarda Ege’nin organik ürünleri ilgi odağı oldu.
ALMANYA Nürnberg’de bu yıl 30. kez yapılan fuarın resmi açılışına katılan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, fuardaki Türk firmalarını tek tek ziyaret etti. 112 ülkenin katıldığı organik gıda, organik ham madde ve yarı hazır, organik sebze ve meyve, organik et, süt ve balık gibi ürünlerin sergilendiği fuarda konuşan Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiyenin ihracatında geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getirdi. Osman Akça firması Genel Müdürü Rıza Akça ise Manisa’da üzüm ve pamukla iştigal ettiklerini belirterek, zaman içeresinde kuru meyve, tekstil dalında öncelikle Almanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatlarının bulunduğunu söyledi.
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