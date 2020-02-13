Türkiye’nin organik ürünleri Almanya’nın gözdesi oldu

ALMANYA Nürnberg’de bu yıl 30. kez yapılan fuarın resmi açılışına katılan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, fuardaki Türk firmalarını tek tek ziyaret etti. 112 ülkenin katıldığı organik gıda, organik ham madde ve yarı hazır, organik sebze ve meyve, organik et, süt ve balık gibi ürünlerin sergilendiği fuarda konuşan Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiyenin ihracatında geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getirdi. Osman Akça firması Genel Müdürü Rıza Akça ise Manisa’da üzüm ve pamukla iştigal ettiklerini belirterek, zaman içeresinde kuru meyve, tekstil dalında öncelikle Almanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatlarının bulunduğunu söyledi.