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Türkiye kökenli ilk federal bakan oluyor

#Cem Özdemir#AVRUPADAN HABERLER#Reutlingen
Türkiye kökenli ilk federal bakan oluyor

Almanya’da SPD, FDP ve Yeşiller’in kuracağı yeni koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli Yeşiller Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir’in Beslenme ve Tarım Bakanı olarak görev alması öngörüldü.

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YEŞİLLER Partisi’nde dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Parti yönetimi, ‘realos’ (gerçekçiler) kanadından olan 55 yaşındaki Cem Özdemir’in yeni kabinede Federal Beslenme ve Tarım Bakanı olmasına karar verdi. ‘Fundis’ olarak bilinen sol kanat ise Federal Meclis Eş Başkanı Anton Hofreiter’in aynı görevi üstlenmesini isteyince, ciddi bir sıkıntı yaşandı. Koalisyon sözleşmesiyle birlikte Yeşiller’in bakan listesinin dijital ortamda 125 bine yakın üyenin onayına sunulması da bu yüzden bir süre gecikti. Bunun üzerine perşembe akşamı parti konseyinde yapılan ‘kriz toplantısında’ Cem Özdemir isminde karar kılındı. Parti üyelerinin de onay vermesi halinde Cem Özdemir, Almanya’da federal düzeyde Türkiye kökenli ilk bakan olarak görev alacak.

LİSTE YENİLENDİ
Yeşiller’in bakanlar listesinde, partinin Eş Başkan Annalena Baerbock’un Federal Dışişleri Bakanı, Eş Başkan Robert Habeck’in Federal Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı, Anne Spiegel’in Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı, Cem Özdemir’in Federal Beslenme ve Tarım Bakanı, Steffi Lemke’nin de Federal Çevre, Doğa Korunması, Nükleer Güvenliği ve Tüketicilerin Korunması Bakanı olması yer aldı. Habeck’in aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olması öngörüldü. Yeşiller’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un Kültür ve Medya Devlet Bakanı olması da aynı toplantıda karara bağlandı.
Yeşiller’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck’in yapılan ‘kriz toplantısında’ Özdemir’e tam destek verdiği öğrenildi. Almanya genelinde ilk ve tek Yeşiller’li Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın da Özdemir için ağırlığını koyduğu belirtildi. Türkiye kökenli Baden Württemberg Maliye Bakanı Danyal Beyaz da sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Yeşiller’in yer aldığı bir kabinede Cem Özdemir’in bulunmamasını hayal bile edemiyorum” ifadelerine yer verdi.

ALMANYA’DA DOĞDU
Babası tekstil işçisi, annesi öğretmen olan Cem Özdemir, 21 Aralık 1965’te Stuttgart yakınlarındaki Bad Urach’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı beldede yaptı. Daha sonra Reutlingen ve Ludwigsburg’da Sosyal Pedagoji öğrenimini tamamladı. 1981 yılında Yeşiller’e üye oldu. 1994 yılında da SPD’li Leyla Onur’la birlikte Federal Meclis’e giren Türkiye kökenli ilk milletvekili seçildi. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı. 2008’de Yeşiller Eş Başkanı seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan Cem Özdemir, son seçimlerde Stuttgart birinci bölgede toplam oyların yüzde 40’ını alarak doğrudan parlamentoya girdi.

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