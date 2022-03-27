Türkiye belki de hem Rusya, hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen tek ülke!

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AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale milletvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı’nın koordinasyonu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID Baden) temsilcilerinin organizasyonuyla Almanya’da Türk vatandaşlarıyla buluştu. 3 günlük ziyaretleri kapsamında Almanya’da bulunan STK’larla bir araya gelen ve Türk esnaflarını ziyaret eden Turan, Pforzheim Fatihspor kulübüne ziyarette bulundu.