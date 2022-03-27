Türkiye belki de hem Rusya, hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen tek ülke!

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çanakkale milletvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı’nın koordinasyonu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID Baden) temsilcilerinin organizasyonuyla Almanya’da Türk vatandaşlarıyla buluştu. 3 günlük ziyaretleri kapsamında Almanya’da bulunan STK’larla bir araya gelen ve Türk esnaflarını ziyaret eden Turan, Pforzheim Fatihspor kulübüne ziyarette bulundu.TÜRKİYE GÜVEN VEREBİLEN TEK ÜLKE
Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı olduğunu belirten Turan, “Biz Türkiye olarak her ülkeyle konuşmaya, görüşmeye açığız. Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen, güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz” dedi. “Pandemi bize bir şey öğretti. Artık dünya büyük, tek bir köy, bunu gördük. ‘Ben sağlıklı bir ülkeyim, sen ne yaparsan yap’ dönemi geride kaldı. Tüm dünyanın beraber sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini gördük. O nedenle tüm liderlerin daha sık, daha önyargısız daha mutedil bir dille yeni bir süreç ortaya koyması lazım” ifadelerini kullanan Turan, her alanda ortak iş yapmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.‘AB HEDEFİNDEN SAPMIŞ DEĞİLİZ’
Rusya-Ukrayna savaşının dünyada öngörülmeyen bir ilişki zemini hazırladığının, düne kadar selam vermeyen birçok ülke liderinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmeye başladığının altını çizen Turan, “Biz nihai olarak AB hedefinden sapmış falan değiliz ama ortada da yapılan yanlışları bazen ikiyüzlülükleri görmek durumundayız” dedi. Terörle mücadele konusuna da değinen Turan, “Avrupa’nın bizi zaman zaman üzen tavrına artık son vermesi gerek. Terörün dini, dili olmayacağından dolayı tüm ülkelerde bu risk olacağından dolayı daha hassas daha net bir tavır bekliyoruz” ifadelerini kullandı.TÜRKİYE’NİN DEĞİL AVRUPA’NIN SORUNU
Irkçılık ve İslamofobi’nin azalması gerekirken arttığını vurgulayan Turan, bunun, Türkiye’nin değil Avrupa’nın sorunu olduğunu, en çok bedeli Avrupa’nın ödeyeceğini, atılacak daha çok ortak adım olduğunu anlattı. “Irkçılık gündemiyle başarılı olan bir toplum olabilir mi?” diye soran Turan, bu nedenle pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası dönemde tüm ülkelerin yeni bir dil inşa etmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.