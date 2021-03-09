Türkgücü deplasmanda puan kaybetti

SAHAYA kalede Rene Vollath olmak üzere, Park Yi, Alexander Sorge, Filip Kusic, Maxime Awoudja, Ünal Tosun, Boubacar Barry, Sebastian Maier, Sercan Sararer, Lucas Röser ve Noel Niemann 11’iyle çıkan Münih Türkgücü, oyuna oldukça temkinli başladı. Rakip takımın hücumlarına ilk dakikalarda geçit vermeyen Türkgücü, 14’üncü dakikada gelen Schröck’ün kafa golüne engel olamadı. 1-0 yenik duruma düştükten sonra atağa geçen Türk takımı, 4 dakika sonra Maxime Awoudja’nın kafa golüyle beraberliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda özellikle Sercan Sararer ile galibiyete çok yaklaşan Münih Türkgücü, fırsatları değerlendiremedi. Maçın 30’uncu dakikasında ise hakem, Türkgücü’nün beraberlik golünü atan Awoudja’nın elle oynadığı gerekçesiyle hem sarı kart hem de penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kutschke, Türkgücü kalecisi Vollath’ın doğru köşeyi tahmin etmesine rağmen şans tanımadı, durum 2-1 oldu. Maçın 43’üncü dakikasında Ingolstadt forveti Fatih Kaya’nın şık vuruşunu kaleci Vollath topu kornere göndererek önledi. İlk yarı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



LİGDE 7’NCİ SIRADA

İkincinin hemen başında ceza sahası içinde müdahale edilen Sebastian Maier’in penaltı itirazına hakem devam dedi. Türkgücü’nün yardımcı antrenörü Andi Pummer verilmeyen penaltıya itiraz etmeye devam edince sarı kart gördü. 55’inci dakikada Fatih Kaya’nın şutunu yine kaleci Vollath yerinde bir hareketle önledi. Maçın ilerleyen dakikalarında Türkgücü defansı oldukça zorlandı, fakat kaleci Vollath farkın açılmasına izin vermedi. Tüm çabalara rağmen başka gol atamayan Münih Türkgücü sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Deplasmanda puan bırakan Münih Türkgücü, haftaya ligin diğer güçlü takımlarından Hansa Rostock’u konuk edecek. 40 puanı bulunan Münih Türkgücü, ligin 7’inci sırasında yer alıyor.