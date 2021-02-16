Türkçe GCSE ve A level sınavları için ‘konsorsiyum’a onay

LONDRA başta olmak üzere farklı kentlerdeki Türk dili okullarında yapılan Türkçe GCSE ve A Level kursu sonrasında Pearson Edexel Sınav Kurumu tarafından düzenlenen sınava giriliyor. Bu sınavlardan alınan sonuçlar üniversiteye giriş için büyük önem taşıyor ve gençlerin yüksek öğrenimlerini sürdürmesine katkı sağlıyor. Öğrenciler bu sınavlara aynı zamanda birer sınav merkezi olan kendi ana akım okullarında girebiliyor. Ancak bazı okullların bu konuda yeterli duyarlılığı göstermemesi birçok gencin mağduriyetine yol açıyordu. Bu onayın ardından sınav merkezi bulamadıkları için zor durumda kalan öğrecilerimize bu hizmet Eğitim Konsorsiyumu tarafından verilebilecek.

AMACIMIZ DİL SINAVLARINA DESTEK

İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkçe kurs alan öğrenciler için önemli bir avantaj oluşturacağına işaret etti. Nuriye Mertcan, “Pearson Edexcel Sınav kurumu tarafından düzenlenen ve üniversiteye giriş için büyük önem taşıyan Türkçe GCSE ve Türkçe GCE A Level sınavları için gerekli resmî sınav merkezi başvurumuz kabul edilmiştir. Böylelikle, Türk okullarımızda eğitimlerini devam ettiren çocuklarımız, bu önemli sınavları Eğitim Konsorsiyumu’nun merkezinde alabilecekler. Eğitim Konsorsiyumu, sınav merkezi başvurusunu kendisi gibi bir vakıf olan National Resource Centre for Supplementary Education’la (NRCSE) ortak olarak yaptı. Merkezimizin başlıca amacı dil sınavlarına destektir. Sınavlara en büyük engellerden biri, sınav merkezi bulmaktı. Bu karadan sonra, çocuklarımızın sınavlarını almaları için merkez aramaları gerekmeyecek ve sınava girecek olan öğrenci sayısı yükselecektir. Böylelikle, Türkçe GCSE ve GCE A Level sınavlarının da önümüzdeki yıllarda iptal edilme ihtimali azalmış olacaktır. Sınav merkezimizin ismi: Community Language Examination Centre / Daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen internet sitemizi takip edin https://turkegitimkonsorsiyumu.org.uk