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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek

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Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek
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İsveç’in Filipstad kentinde restoran işleten iki Türk vatandaşı korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına süresiz olarak ücretsiz pizza ikramı başlattı.

KONYA’nın Kulu ilçesinden İsveç’e yerleşen Erdem Çelik ile Mardin’nin Savur’lu ilçesinden 20 sene önce bu ülkeye yerleşen Hıdır Tek, sağlık çalışanlarına ücretsiz pizza ikram etmeye başladılar. Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlıkçıları bir nebze desteklemek için böyle karar aldıklarını söyleyen Tek, “Uygulamayı iki hafta önce başlattık ve her türlü zorlukta insanların yardımına koşan ambulans çalışanlarına süresiz ücretsiz pizza ikram edeceğiz” dedi.

Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek

Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek

Göteborg’da 16 yıldır yaşayan Yusuf Ziya Aşcı da koronavirüs tedbirleri kapsamında mücadele veren sağlık personellerine pizza hazırlayarak ikramda bulundu. Göteborg kentindeki iki büyük hastane olan Sahlgrenska Hastanesi ve Östresjukhuset Hastanesi’ne götürülen pizzalar çalışanlara ikram edildi. Göteborg kentinde yaşayan restoran sahibi başka bir gurbetçi genç Sabri Temiz ise Landvetter bölgesinde bir huzur evindeki yaşlılara pizza ve içecek ikram ederek gönüllerini aldı. Bu zor günleri hep beraber aşacaklarını kaydeden Temiz, “Burası da bizim ikinci ülkemiz. Koronavirüs nedeniyle devletin istediği şartlara uymaya çalışıyoruz. Yaşlıların bugün daha fazla bize ihtiyaç duyduğunu hissedip onları da ufak da olsa sevindirmeye çalıştık” dedi.

Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek

Türk vatandaşlarından sağlıkçılara örnek destek

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