Türk Toplumundan, Fürth Belediye Başkanı’na ‘Geçmiş olsun’ ziyareti

Haberin Devamı

ALMANYA’da Führt kentinde geçtiğimiz günlerde alkollü halde kullandığı TIR’la kırmızı ışıkta geçtikten sonra 34 araca çarpan ve bir binanın yanmasına neden olan kaza uzun süre gündemi meşgul etmişti. 50 yaşındaki alkollü Türk TIR şoförünün neden olduğu kaza sonrası yaralar sarılmaya başladı. Fürth Belediye Başkanı’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türk toplumu temsilcileri iyi ve kötü günde Fürth halkının yanındayız açıklamasını yaptı. Nürnberg ve Fürth Türk toplumun temsilcileri, Fürth Belediyesi’nin açtığı yardım kampanyasına destek sözü verdi. Belediye Başkanı’na yapılan geçmiş olsun ziyareti‚ Sevgililer Günü’nde olması nedeniyle, Türk toplumu Fürth kentine ilan-ı aşk etti: ‘We love Fürth‘.

Haberin Devamı

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgmn) önderliğinde, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’a yapılan ziyarette yer alan Fürth ve Nürnberg kentindeki bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri şu isimlerden oluştu: Metropol Türk Toplumu (tgmn) Başkanı Bülent Bayraktar, Fürth Kültür Derneği adına Başkanvekili Aydın Kaval, DİTİB Fürth Mevlana Camisi Başkanı Refet Avcı, Turnerschaft Fürth adına iş insanı Kemal Balkan, TİAD Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve SPD partili siyasetçi Abdurrahman Gümrükçü, Saadet Nürnberg temsilcisi Musa Tamer, Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Boz, Yeni Posta temsilcisi Yılmaz Sarıgül, euroimaj yayın kurulu üyesi İlknur Arslan ve Fürthlü iş insanı, siyasetçi ve yardımsever Ayhan Yeşil.

‘İYİ DOST KÖTÜ GÜNDE BELLİ OLUR’

Ziyarette bulunan heyet adına bir açıklama yapan tgmn Başkanı Bülent Bayraktar, “Bizim kültürümüzde büyük afetler ve kazalardan sonra ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunuruz. Bu güzel geleneğimizi sürdürerek bugün Fürth Belediye Başkanı ziyaret ederek destek vermeye geldik. TIR Türkiye’den olmasaydı yine bu ziyareti bizler yapardık. Şoför ve TIR’ın Türkiye’den olması, Türk toplumunun ister istemez daha fazla ilgi alanına giriyor. Fürth Belediye’sinin başlattığı yardım kampanyasına destek veriyoruz ve gönüllü olarak yardım etmeye davet ediyoruz. İyi dost, kötü günde belli olur. Bu ziyareti ‘Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdiğimizden dolayı da Fürth kentine de ilan-ı aşk ediyoruz. Toplumun yüzde 10’unu oluşturan Türk toplumu Fürth kentinde aynı göz hizasında belediye ile mükemmel ilişkiler içinde, bölgemizdeki tüm belediyelere rol model olabilecek bir düzeyde. Bu güzel olumlu tablo için teşekkür ediyoruz” dedi.