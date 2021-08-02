Türk tiyatrosunun kalbi Frankfurt’ta atacak

ANADOLU’dan Avrupa’ya işçi göçünün 60’ıncı yılı ve Yunus Emre’nin 700’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle seçilen Devlet Tiyatroları’na ait ‘Bizim Yunus’ ve ‘Kürk Mantolu Madonna’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Misafir’ oyununun yanı sıra, Oya Başar’ın başrolünü paylaştığı ‘Plastik Aşklar’ ve Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu ‘Bir Garip Orhan Veli’, festival programında olacak. Festival, Rafadan Tayfa’nın iki gösterimi ile çocukları da konuk edecek. ÜNLÜ SANATÇILARLA SÖYLEŞİLER

Festival, Türkiye kökenli vatandaşların göçün 60’ıncı yılında kendi hayatlarından esintiler bulmalarını da amaçlıyor. Festivalde oyunların yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta sanatçılardan Haldun Dormen, Ayla Algan, Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Oya Başar, Tamer Levent, Ayşenil Samlıoğlu, Turgay Tanülkü, Zerrin Tekindor, Atilla Şendil ve Reha Özcan’ın da aralarında olduğu ünlü sanatçıların katılımıyla atölye ve söyleşiler yapılacak. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, festivalin amacının, kültürleri sanatın gücüyle birleştirmek ve kültürler arası etkileşimi sağlamak olduğunu belirterek Türkiye’nin en köklü tiyatro kurumlarından gelen seçkin oyunları, Almanca üst yazı ile tüm sanat severlerle buluşturacaklarını söyledi. Festival biletleri satışının www.tiyatrofrankfurt.com adresinden online olarak başladığı kaydedildi. NEREDE YAPILACAK?

Festival, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteğiyle ve Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in himayesinde Volksbühne’de Großer Hirschgraben 15, 60311 Frankfurt am Main’ adresinde gerçekleştirilecek.



















