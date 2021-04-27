Türk iş insanı, ‘mobil’ hızlı test istasyonu kurdu

SPOR malzemeleri satan bir mağazanın sahibi de olan Matur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin’de antrenmana çıkan 13 yaş altı sporcuların haftada iki kez, eğitmenlerin de her gün hızlı test olma zorunluluğu bulunduğunu aktararak, mobil hızlı test istasyonunu futbol kulüplerine kolaylık sağlama amacıyla geliştirdiğini belirtti. Matur, “Bugün de bunun açılışını yaptık. Zorlu bir atılım oldu. Sonunda bu müsaadeyi aldık ve ilk açılışımızı Türkiyemspor Kulübü’nde yapıyoruz. Buradaki ailelere, antrenörlere, yöneticilere ve oyunculara test imkanı sunuyoruz. Bu testler ücretsizdir” ifadelerini kullandı.

Test sonucunun 10 dakika içinde belli olduğunu belirten Matur, test sonucu negatif çıkan kişilerin antrenmanlara katılabildiğini, testi pozitif çıkanları ise sağlık müdürlüğüne bildirdiklerini ve PCR testi yapan merkezlere yönlendirdiklerini kaydetti. Berlin Futbol Federasyonu’nun yönetiminde uyum sorumlusu olarak görev yapan Matur, gezici test istasyonun diğer futbol kulüplerine de hizmet vereceğini belirterek, test istasyonunu antrenman dışındaki boş zamanlarda ise AVM önlerinde veya büyük alışveriş caddelerinin bulunduğu park yerlerinde kullanmayı düşündüklerini aktardı. Şimdilik mobil test istasyonu olarak bir araçla hizmet verdiklerini anlatan Matur, gelecek haftalarda mobil testlerin yapılabildiği araç sayısını 5’e çıkarmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

