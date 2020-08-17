Türk gencine sert müdahaleye inceleme

SÖZCÜ “Görüntüleri çok ciddiye alıyoruz. Video görüntüleri yoğun bir şekilde analiz edilecek. Polisin müdahale şekline göre değerlendirme yapılacak. Eğer müdahalede hata varsa elbette sorumlularına yönelik bir yaptırımı olacak” dedi. Sosyal medya hesabı Twitter’de yayınlanan 15 saniyelik görüntülerde polis elleri kelepçeli şekilde yerde yatan 17 yaşındaki gencin boğazını diziyle bastırıyor. Bir polis de genci yerde tutmaya çalışıyor. Başka bir polis de yerde yatan gencin görüntüsünün alınmaması için perdeleme yapmaya çalışıyor. O sırada çevredekiler de polisin yerde yatan gence yaptığı sert müdahaleye sözlü tepki gösteriyorlar.

HATALI PARK YÜZÜNDEN

Kayserili Gök ailesi ile polisin karşı karşıya geldiği olay Düsseldorf kentinde hatalı park sonrası yaşandı. Kızı Fatma Gök’ü ziyarete giden anne aracını komşunun garajının önüne park etmesiyle olayın fitili ateşlendi. Garaj sahibi polisi arayarak şikâyette bulundu. Polis hatalı park edilen otomobili çekmesi için çekiciyi çağırdı. Otomobilin çekileceği sırada Mustafa Gök cezayı ödeyip kayınvalidesine ait otomobili çekicide indirdi. O sırada orada bulunan ailenin 16 ve 17 yaşlarındaki iki oğlu ile polis arasında tartışma çıktı. CNN Türk’e konuşan Fatma Gök oğluna ve eşine şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.