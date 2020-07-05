MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürk döneri, şinitzelin pabucunu dama attı
GeriAvrupa Türk döneri, şinitzelin pabucunu dama attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İskender GÜNGÖR / KÖLN, (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Türk döneri, şinitzelin pabucunu dama attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk döneri, şinitzelin pabucunu dama attı
Abone Olgoogle-news

Türk döneri uygun fiyatı ve lezzeti nedeniyle Almanya’da büyük ilgi görüyor. Ekmek arası fiyatı ortalama 4 Euro, porsiyon fiyatı 8 Euro olan döner, Alman mutfağında çok yaygın olarak tüketilen şinitzelin pabucunu dama attı.

35 yıldır farklı ülke mutfaklarında aşçılık yapan İmdat Demir, döneri tercih edenlerin çoğunluğunun Almanlar olduğunu söyledi. Türk dönerinin fiyatını Almanların çoğunlukla tercih ettiği yemeklerle karşılaştıran Demir, “Almanların en meşhur bifteğinin fiyatı 20 Euro ama daha iyi bir restoranda yemek isterseniz fiyat 40 ila 50 Euro arasında değişebiliyor. Almanların en çok sevdiği ve fileto etten yapılan milli yemekleri şinitzelin fiyatı 35 Euro’dur. Almanlar bu yemeği çok sever” dedi.
Döner dükkânı işleten Enver Yıldırım ise şöyle konuştu: “Benim bildiğim Almanların en önemli yemeği şinitzel ve 15-25 Euro fiyata kadar satılıyor. Almanlar, ‘Siz Türkler iyi ki Almanya’ya geldiniz’ diyor. Bizim mutfağımız çok zengin ve lezzetli olduğundan dolayı çok tercih ediliyor. Almanların Türk yemeklerine karşı ilgisi çok.”
Müşterilerinin yüzde 70’inin Alman olduğunu söyleyen Yıldırım, “Döneri biz 4 Euro’dan satıyoruz, porsiyon olursa 8 Euro. Her bir ekmek arasına 180-200 gram arası döner koyuyoruz” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle