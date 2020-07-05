Türk döneri, şinitzelin pabucunu dama attı

35 yıldır farklı ülke mutfaklarında aşçılık yapan İmdat Demir, döneri tercih edenlerin çoğunluğunun Almanlar olduğunu söyledi. Türk dönerinin fiyatını Almanların çoğunlukla tercih ettiği yemeklerle karşılaştıran Demir, “Almanların en meşhur bifteğinin fiyatı 20 Euro ama daha iyi bir restoranda yemek isterseniz fiyat 40 ila 50 Euro arasında değişebiliyor. Almanların en çok sevdiği ve fileto etten yapılan milli yemekleri şinitzelin fiyatı 35 Euro’dur. Almanlar bu yemeği çok sever” dedi.

Döner dükkânı işleten Enver Yıldırım ise şöyle konuştu: “Benim bildiğim Almanların en önemli yemeği şinitzel ve 15-25 Euro fiyata kadar satılıyor. Almanlar, ‘Siz Türkler iyi ki Almanya’ya geldiniz’ diyor. Bizim mutfağımız çok zengin ve lezzetli olduğundan dolayı çok tercih ediliyor. Almanların Türk yemeklerine karşı ilgisi çok.”

Müşterilerinin yüzde 70’inin Alman olduğunu söyleyen Yıldırım, “Döneri biz 4 Euro’dan satıyoruz, porsiyon olursa 8 Euro. Her bir ekmek arasına 180-200 gram arası döner koyuyoruz” dedi.