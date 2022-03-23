Türk derneklerden ‘Anadilimiz Türkçe İçin’ atağı!

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ÇOK sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı Türkçe Çalıştayı’nda karara bağlanan ortak bildiride, “FÖTEV NRW, DOTEV, NRW TÖD, NRW TÖB olarak, anadili kullanımını yaygınlaştırma, derse katılımı artırma, dersin kalitesini yükseltme doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşları’yla (STK), resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmeyi, birlikte çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi ve somut adımlar atmayı hedefliyoruz” denildi.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ, ŞİİRLER OKUNDU

Başarılı geçen ve ilgiyle izlenen çalıştayın sunumu Dr. Aysun Aydemir ve öğretmen Güner Cebir tarafından yapıldı. Halk türküleri sanatçısı Kazım Birlik tarafından bestelenen anadili türküleri söylendi, şair Bahattin Gemici şiirler okudu. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının kınandığı çalıştayda, Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir ve dernek temsilcileri Dr. Aysun Aydemir, Meral Kahya, Doğan Biçer ve Zülfü Gürbüz’ün konuşmalarının ardından Ruhr Veliler Birliği Başkanı Dr. Ali Sak, ‘KRV de Türkçe Eğitimi’ konulu bir sunum yaptı.

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Türkçe Anadili Dersi organizasyonu doğrultusunda atılması gereken adımlar sıralandı. Ortak alınan kararda şu öneriler getirildi:

1. Almanya Türk Toplumu Açısından

* Veli bilgilendirme çalışmaları sürdürülecek.

* Sağlıklı bir veli ve öğretmen iş birliği sağlanacak.

* Velilerin okullardaki karar süreçlerinde etkin olarak yer almaları için çalışılacak.

* Almanya’da eğitimi yapılan diğer ana dillerle iş birliği yapılarak çalışma grubu oluşturulacaktır.

* Öğretmen ve veli dernekleri Okul ve Eğitim Bakanlığı ile (Schulministerium) Alman Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW), bölgesel hükümetler (Bezirksregierung), siyasi parti ve medya ile iş birliğine gidilecek.

* Eğitim alanında çalışan STK’lar, Türkçe öğretmenlik eğitimi veren Türkoloji bölümü (Duisburg-Essen Üniversitesi) ve eyalet eğitim birimleriyle yapıcı ilişkiler kuracak.

2. Eyalet Okul ve Eğitim Bakanlığı Açısından

* Ana dil dersleri sınıf geçmede etkili bir ders olarak kabul edilmelidir.

* Okullarda Türkçe dersi grupları açılması için sayı ilkokullarda 10’a diğerlerinde 12’ye indirilmelidir.

* Ana dil dersi öğretmenlerinin daha verimli çalışabilmeleri için görev yaptığı okul sayısı azaltılmalı, öğrenci sayısı yeterli ise tek okula indirilmelidir.

* Ders araç ve gereçlerinin yetersizliği ana dili dersinin kalitesi açısından önemli bir sorundur. Buradaki öğretmen kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirilerek didaktik-metodik kurgusu uygun kitaplar yayımlanmalıdır. Bu konu KRV Okul ve Eğitim Bakanlığı’na iletilecek, çözüm yolları aranacaktır.

* Bakanlık düzeyinde ana dil derslerini destekleme ve geliştirme kurumu oluşturulmalı.

* Türkçe ana dil dersleri ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak yaygınlaştırılmalı, öğretmenler meslek içi ek eğitimlerle desteklenmeli.

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3. Türkiye Cumhuriyeti Açısından

* Eğitim Ataşeliklerine, Almanya koşullarını tanıyan, Almancaya hakim (tercihen Almanya’dan) ve donanımlı kişilerin atanmaları sağlanmalı.

* Türkiye Cumhuriyeti, eğitim merkezlerini (T.C. Dortmund Eğitim Merkezi gibi) yaygınlaştırmalı; yurttaşlarımıza kültürel hizmetler (folklor, resim, müzik, edebiyat, tiyatro vb.) sunarak dilimizin gelişmesine katkı sağlamalı.

* Türkiye Cumhuriyeti, yetkin kurumları aracılığıyla uluslararası kabul görmüş Türkçe dil sertifika programlarını yaygınlaştırmalı.

* Türkçenin yaşatılmasında basın-yayın kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) basını destekleyici projelere öncülük etmeli.







