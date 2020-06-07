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Hürriyet
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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Türk değil, Müslüman değil, burası Almanya değil

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Türk değil, Müslüman değil, burası Almanya değil
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Sosyal medyada Almanya’daki Türklerin Hıristiyan mezarlığında mangal yaptığını gösterdiği iddia edilen fotoğrafın Sırbistan’da çekildiği ortaya çıkarken, fotoğraftakilerin de Türk ve Müslüman olmadıkları anlaşıldı.

Avrupa’da sosyal medya üzerinden paylaşılan ‘mezarlıkta mangal’ başlıklı fotoğrafta Almanya’da yaşayan Türklerin Hıristiyan mezarlığında mangal yaptığı iddia edilmişti. Paylaşılan fotoğraf ile Avrupa’da yaşayan Türkleri ve Müslüman göçmenleri saygısızlıkla suçlayan paylaşımlar yapılmıştı. Fotoğrafın ardındaki gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın geçtiğimiz sene Sırbistan’ın Şabats kentinde Paskalya Bayramı sırasında çekildiği ve fotoğraftakilerin Türk ve Müslüman olmadıkları anlaşıldı. Fotoğrafta Paskalya kutlamalarının ikinci gününde mezar ziyareti gerçekleştiren bir ailenin renkli yumurtalar getirmek yerine daha ileri giderek mangal yaptıkları belirlendi. Ailenin kaybettikleri yakınlarına renkli yumurta yerine et ikram etmek istedikleri ortaya çıktı.

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