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Turizme 5 bin araçla destek

#Almanya#Türkiye#Turizm Sektörü
Turizme 5 bin araçla destek

Türkiye’de yaklaşan turizm sektöründe 5 bin araçla oto kiralama hizmeti vermeye başlayan Pandora A.Ş., Almanya’daki ortağı Pandora GmbH ile birlikte Almanya’dan 100’ün üzerindeki seyahat acentesini Gaziemir’deki plazanın açılışı için İzmir’de ağırladı.

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AÇILIŞA, Pandora Car Hire Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Akbay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Emniyet Müdürü Serdar Şenyurt, Almanya Pandora Genel Müdürü Onur Sadıç, Merkezi Hamburg’da bulunan Global Travel Servis Genel Müdürü Rıdvan Murteza da katılarak birer konuşma yaptı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker de açılış törenine bir tebrik mesajı gönderdi. Akbay, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Turizme 5 bin araçla destek
Memduh Akbay

“Pandora Car Hire olarak hedefimiz, Türkiye genelinde 5 bine yakın araçlarımızla ülkemize gelen misafirlerimizin ekonomik, konforlu ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilmelerine yardımcı olmaktır. Dünyamızın zor süreçlerden geçtiği bu günlerde ülkemize döviz girdisi sağlamaya, istihdam yaratmaya ve müşterilerimize tecrübeli personellerimizle yeni araçlarımızla 7/24 kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin 25 kiralama noktasında hizmet veren şirketin hedefinin, 40 şehir ve 100 kiralama noktasından hizmet vermek olduğu, özellikle Almanya’dan gelecek yabancı turist ve gurbetçilerin, ülke genelinde hareketliliğine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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Turizme 5 bin araçla destek


Pandora GmbH Genel Müdürü Onur Sadıç da, “Hedefimiz, ülkemizin tamamını saran hizmet ağımızla yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımıza ulaşmak. Sunduğumuz dünya standartlarında araç kiralama hizmetleri ile her zaman yeniliği, yüksek müşteri memnuniyetini ve sektörün öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi. Açılışa katılan Almanya’daki Türk seyahat ofislerinin yetkilileri de korona kurallarının hafiflemesi nedeniyle Türkiye’deki turizme bu yıl ilginin büyük olacağını belirtti. Seyahat acenteleri temsilcileri, paket seyahatlerin yanı sıra Türkiye’yi gezmek isteyen turistlerin ulaşım sorunun buna benzer hizmetlerle kolaylaşacağı vurgusu yapıldı.

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Turizme 5 bin araçla destek

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#Almanya#Türkiye#Turizm Sektörü

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