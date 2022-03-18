Turizme 5 bin araçla destek

Haberin Devamı

AÇILIŞA, Pandora Car Hire Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Akbay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Emniyet Müdürü Serdar Şenyurt, Almanya Pandora Genel Müdürü Onur Sadıç, Merkezi Hamburg’da bulunan Global Travel Servis Genel Müdürü Rıdvan Murteza da katılarak birer konuşma yaptı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker de açılış törenine bir tebrik mesajı gönderdi. Akbay, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Memduh Akbay

“Pandora Car Hire olarak hedefimiz, Türkiye genelinde 5 bine yakın araçlarımızla ülkemize gelen misafirlerimizin ekonomik, konforlu ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilmelerine yardımcı olmaktır. Dünyamızın zor süreçlerden geçtiği bu günlerde ülkemize döviz girdisi sağlamaya, istihdam yaratmaya ve müşterilerimize tecrübeli personellerimizle yeni araçlarımızla 7/24 kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin 25 kiralama noktasında hizmet veren şirketin hedefinin, 40 şehir ve 100 kiralama noktasından hizmet vermek olduğu, özellikle Almanya’dan gelecek yabancı turist ve gurbetçilerin, ülke genelinde hareketliliğine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı