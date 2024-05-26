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‘Tüm zorlukları çıkarıyorlar’

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#Almanya#Çeşitlilik Ve Uyanış İçin Demokratik İttifak’ (DAVA)#AVRUPADAN HABERLER
‘Tüm zorlukları çıkarıyorlar’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 11:40

6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine girecek olan ‘Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak’ (DAVA) temsilcileri ve milletvekili adayları, Köln ana tren garı yakınındaki Bresser Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Toplantıya, DAVA lideri Teyfik Özcan, Fatih Zingal, Mustafa Yoldaş, UID Köln ve çevre kentlerden gönüllüler ile vatandaşlar katıldı.

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DAVA lideri Teyfik Özcan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Maalesef 4-5 aydır ne yapsak önümüze taş koyuyorlar. Bir yandan siyasetçiler bize saldırıyor diğer yandan medya hakkımızda karalama kampanyasına başlattı. Bürokrasi ise elinden gelen tüm zorlukları önümüze çıkarıyor. Bugün de maalesef ‘Jeneratör bozuldu’ diyerek engel çıkarmaya çalıştılar. Vatandaşlarımız böyle bir oluşumu bekliyormuş, hatta ‘Çok geç kaldınız, buna uzun zamandır ihtiyacımız vardı’ diyorlar. Ben 30 yıl SPD içindeydim ve artık çıktım. SPD artık göçmenlerin, azınlıkların partisi değil. Yabancı kökenlilerin büyük bir kısmı seçimlere katılmıyor. Çünkü ya seçecek parti yok ya da artık siyasetten umudunu kesmiş, bir şey beklemiyor.”

‘Tüm zorlukları çıkarıyorlar’

Mustafa Yoldaş

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‘SANDIĞA GİDİN’
DAVA ikinci sıra adayı Mustafa Yoldaş ise şöyle konuştu: “İsteğimiz, bizim temsil ettiğimiz insanlara gönül tercümanı olmak. Şu ana kadar Alman siyasetinde ve AP’de hedeflerini, hayallerini dile getiremeyen insanlarımıza tercüman olmak, onları orada temsil etmek. Artık yalnız değilsiniz, sizi temsil edecek bir parti var. Bize güvenin ve AP seçimlerine katılın. Sandığa gidin ve sizi en iyi temsil edecek, size en yakın olan insanları seçin.”

‘Tüm zorlukları çıkarıyorlar’

Fatih Zingal
‘Tüm zorlukları çıkarıyorlar’

 

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#Almanya#Çeşitlilik Ve Uyanış İçin Demokratik İttifak’ (DAVA)#AVRUPADAN HABERLER

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