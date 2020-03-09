‘Tüm gücümle çalışıyorum’

GÖSTERİCİLER, forumun sonuna kadar binanın önünde “Kapıları açın” diye bağırdı. Toplantıda konuşan Başbakan Merkel, Avrupa’ya göçün azaltılması, kontrolü ve yönetilebilmesi için Türkiye’yle mülteci mutabakatının önemini vurguladı. 2015 mülteci krizinde de Türkiye-AB arasında sözleşme için çok mücadele ettiğini belirten Merkel, şunları söyledi: “Göçün sebepleriyle mücadele önemli.

Böylece insanlar yeniden kendi ülkelerinde bir gelecek kurabilsinler. Benim 2015’ten beri çok destek verdiğim ve gelecekte de destek vereceğim Türkiye-AB mülteci sözleşmesinin felsefesi işte bu. 2020, 2015 değil diyebiliriz. Ama göç ve mülteci konusu ebedi çözüldü demek için de saf olmak lazım. Bu kadar çok çatışma ve savaşın yaşandığı bir dönemde yanlış ve yanıltıcı olur. 3.5 milyonu aşkın Suriyeli ve çok sayıda başka mülteciyi barındıran Türkiye’nin üzerindeki yükün ağırlığını anlayışla karşılıyorum. Bu nedenle tüm gücümle Türkiye-AB mülteci mutabakatında yeni bir evreye ulaşılması için çalışıyorum.”

Merkel, Brüksel’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmenin bu nedenle önemini ve çok iyi hazırlandığını vurguladı.