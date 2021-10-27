‘Trafik Lambası’ için müzakereler başladı

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ALMANYA’da yeni yasama dönemi başlar başlamaz, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında kurulması planlanan ‘trafik lambası koalisyonu’ için müzakerelere start verildi. Ön görüşmelerde bazı alanlarda ciddi görüş ayrılıkları yaşansa da, önemli ölçüde uzlaşma sağlanmasının ardından pazarlığı sürdürecek 22 Çalışma Grubu ayrı ayrı dün Berlin’de bir araya geldi. Her partiden 4-6 politikacı ve uzmandan oluşan heyetlerin çalışmalarını 7 Kasım’a kadar tamamlayıp, partilerin ilgili birimlerine sunacakları açıklandı.

YATIRIMLARIN FİNANSMANI

‘Modern devlet’, ‘dijitalleşme’, ‘iklim korunması’, ‘iş dünyası’, ‘aile ve çocuklar’, ‘özgürlük ve güvenlik’, ‘dış ve savunma politikası’, ‘devlet finansmanı’ başlıkları altında sürdürülecek ‘pazarlıklarda’ uzlaşmaya varılmasına kesin gözüyle bakıldığına da işaret edildi. Ön görüşmelerde, Almanya’da kamu hizmetlerinin modernleşmesi, maden ocaklarının kapatılmasının 2038 yerine 2030’a alınması, dijitalleşme, asgari saat ücretinin 12 euro olması, emeklilik yaşının yükseltilmemesi, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların eğitim kalitesinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, sosyal konut yapımına ağırlık verilmesi gibi konularda uzlaşma sağlandığı halde, önümüzdeki gün ve haftalarda özellikle yeni yatırımların finansmanı konusunda sıkıntı yaşanmasının beklendiği de belirtildi.

FDP’YE TAVİZ

SPD ile Yeşiller’in yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması ve varlık vergisi uygulamasının hayata geçirilmesi planlarına kesinlikle karşı olan FDP’ye bu alanda taviz vermelerinin beklendiği kaydedildi. Ancak pandemi nedeniyle azalan vergi girdisi nedeniyle yeni yatırımların finansmanı için ortak bir noktada uzlaşma sağlanmasının beklendiği de kaydedildi.

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ARALIK AYINDA TAMAM

Çalışma gruplarının hazırladıkları raporların Aralık ayı başlarına kadar partiler tarafından değerlendirileceği ve en geç 6 Aralık’ta hükümet programına kesin şeklinin verilmesinin hedeflendiği açıklandı. Daha sonraki günlerde de planlanan SPD, FDP, Yeşiller’in oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin göreve başlamasına ve “Noel (24 Aralık) öncesi yeni hükümeti kurarız” diyen SPD’li Olaf Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.