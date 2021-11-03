Toplum gönüllülerine madalyalı teşekkür!

Haberin Devamı

ALMANYA’nın en önemli tarihi mekânlarından St. Paul Kilisesi’nde gerçekleştirilen törende, gönüllü itfaiyeci, il genel meclisi ya da yabancılar meclisi üyesi olarak, çocuk yuvalarında ve diğer kurumlarda maddi karşılık beklemeden gönüllü hizmet veren kişilerden 22’sine altın (en az 20 yıl fahri hizmet verenler), 32’sine gümüş (15 yıl fahri hizmet) ve 78 kişiye de bronz (10 yıl fahri hizmet) madalyası verildi.

Törende konuşan Feldmann, fahri hizmet verenlerin ailelerine ya da kendilerine ayırabilecekleri boş zamanlarından feragat ederek faydalı çalışmalar yaptıklarını vurguladı ve “Sizin çabalarınız sadece bu kentte yaşayan insanlar için değil, aynı zamanda tüm sivil toplum için çok önemli. Fahri hizmetler, demokrasimizin koruyucu zırhıdır” dedi. Feldmann, 9 Kasım 1938’de nazilerin Yahudilere ait ev ve iş yerlerini yerle bir ederken büyük çoğunluğun suskun kaldığını hatırlattıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece halkın kalbinde yerini bulmuş bir demokrasi toplumu ırkçı saldırganlık ve nefretten koruyabilir. Sizler bizim ‘bir daha asla!’ sözleriyle temellendirdiğimiz tutumu temsil ediyorsunuz.”