Todenhöfer’den Cem Özdemir’e yanıt: Suçu başkasının üstüne yıkmak halkı kışkırtmaktır

TODENHÖFER, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi Cem Özdemir gibi bazı Alman milletvekilleri antisemitizmin Müslümanların buluşu olduğu izlenimi yaratıyor. Ancak soykırımda milyonlarca Yahudi’yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Sayın Özdemir, suçu başkalarının üstüne yıkmak da halkı kışkırtmak demektir” dedi.