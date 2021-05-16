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GeriAvrupa Todenhöfer’den Cem Özdemir’e yanıt: Suçu başkasının üstüne yıkmak halkı kışkırtmaktır
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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.05.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Todenhöfer’den Cem Özdemir’e yanıt: Suçu başkasının üstüne yıkmak halkı kışkırtmaktır

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Todenhöfer’den Cem Özdemir’e yanıt: Suçu başkasının üstüne yıkmak halkı kışkırtmaktır

Almanya’da partisi CDU’dan ayrılıp yeni bir parti kuran Jürgen Todenhöfer, İsrail’in yaptığı saldırıları savunurken sorumluluğu tamamen Müslümanların üzerine atan Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir’i eleştirdi.

TODENHÖFER, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi Cem Özdemir gibi bazı Alman milletvekilleri antisemitizmin Müslümanların buluşu olduğu izlenimi yaratıyor. Ancak soykırımda milyonlarca Yahudi’yi barbarca katledenler Müslümanlar değildi. Sayın Özdemir, suçu başkalarının üstüne yıkmak da halkı kışkırtmak demektir” dedi.

Todenhöfer’den Cem Özdemir’e yanıt: Suçu başkasının üstüne yıkmak halkı kışkırtmaktır

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