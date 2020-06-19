Timsah gözyaşları

DURUŞMANIN ikinci günü mahkemede katil zanlısı Stephan E.’nin cinayeti nasıl işlediğini anlatan bir video gösterildi. Zanlının polise verdiği ilk ifadesini polis videoya çekmiş. Videodaki ifadeler, neonazilerin nasıl silahlandığının, cinayeti işlemeden önce nasıl keşif yaptıklarının ve en önemlisi de bir ‘iç savaşa’ nasıl hazırlandıklarının önemli ipuçlarını veriyor.

Sanığın avukatları dört saatlik videonun mahkemede gösterilmesini engellemek için çok uğraştı. Ancak başarılı olamadı.

SİLAH İŞARETİ YAPARAK

Sanık Stephan E. videoda cinayeti nasıl işlediğini, parmaklarıyla silah işareti yaparak, tetiğe nasıl bastığını gayet soğukkanlı anlatıyor. İfadesini alan polislerin “Avukat ister misin” sorusuna, “Hayır şimdilik gerek yok” diyor. İfadesinde söz çocuklarına gelince ağlamaya başlayan zanlıya polis, “İstediğin zaman ara verebiliriz” diyor. Ama o anlatmaya ve polislerin sorularını yanıtlamaya devam ediyor.

Stephan E., ifadesinde bugüne kadar bilinmeyen bir şey daha söylüyor. İş yerinde kendisi gibi neonazilere silah sattığını itiraf ediyor. Kassel’de çalıştığı metal fabrikası Hübner’de kendisi gibi aynı ideolojiyi paylaşan arkadaşlar bulduğunu anlatıyor. “Onlar da benim gibi aynı görüşlere sahiptiler” diyor.

Zanlı, aralarında neler konuştukları üzerine de önemli ipuçları veriyor: “Merkel ülkeyi yıkmak istiyor. Yabancılar dolup taştı. Bir şeyler yapmamız gerek” diyorlar. Yıl 2015. Almanya’da mülteci krizinin yaşandığı günler.

Stephan E. silahları “Yakında patlayacak olan iç savaşa hazırlık olarak” aldıklarını söylüyor. “Bizim hedefimiz Almanya’yı kurtarmaktı” diyor.



CİNAYETE HAZIRLIK

Zanlı Stephan E., Vali Lübcke’nin mültecileri savunan konuşmasına çok öfkelendiğini anlatıyor. “Ona mutlaka bir şey yapmamız gerek” diye düşünüyor. Yıllarca Vali Lübcke’yi takip ediyor. Olay yerine keşif amaçlı kaç kez gittiğini hatırlamıyor. Keşif yaparken bir defasında valiyle göz göze geliyor. Birkaç kez valinin villası önünde 38’lik tabancayla pusuya yatıyor. En sonunda herkesin eğlendiği kermes gecesinin, valiyi öldürmek için en iyi fırsat olacağını düşünüyor.

1 Temmuz akşamı yola çıkıyor. Çimenlerin arasından sürünerek gizlice Valinin Wolfhagen İstha’daki villasına gidiyor. Bu sırada Vali Lübcke terasta sigara içiyor. Stephan E. videoda “Bundan sonrası çok hızlı gelişti” diyor. Vali, katilinin gölgesini görüyor. Başını çevirip baktığında Stephan E. “Tabancayı kafasına doğrultup tetiğe bastım” diyor. Bunu anlatırken de parmaklarını silah gibi yapıyor.

İfadesinin sonunda polisler kendisine söylemek istediğin başka bir şey var mı diye soruyor.

Stephan E., “Yanlış sözcükler kullandığı için bir insanın ölmek zorunda kalmış olmasından dolayı sonsuz üzgünüm” diyor.

Zanlı Stephan E. avukatı Frank Hannig savunmayı üstlendikten sonra polisteki bu ifadesini geri çekti. Yeni ifadesinde suç ortağı Markus H. ile birlikte valinin villasına gittiklerini, terasta aralarında çıkan arbede sonucu Markus H.’nin elindeki tabancanın ateş aldığını iddia etti.

Vali Lübcke cinayeti davasındaki bu ifadeler Almanya için alarm verici.