TikTok’ta ‘ölümüne’ iddia! Yapmayın çocuklar...

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HESSEN eyaletine bağlı Kassel bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok üzerinden katıldığı böyle bir iddialaşma oyununda hayatını kaybetti. ‘Blackout Challenge’ adı verilen yarışmaya göre, katılımcıların bayılana kadar kendilerini boğmaları gerekiyor. Yerel medyanın bildirdiğine göre olay nisan ayı sonunda yaşandı ve savcılık ölüm olayı üzerine soruşturma başlattı. Rapora göre, kız çocuğu 26 Nisan akşamı annesiyle vedalaşarak odasına gitti. Gece yarısından kısa bir süre sonra eve dönen dayısı kızı kontrol ettiğinde artık nefes almadığını gördü. Eve çağrılan acil sağlık ekipleri ise kızın öldüğünü tespit etti.

BAŞKA YERLERDE DE OLDU

Yaşanan acı olay sonrası şoka giren aile, kızlarının cep telefonunda nefesini kesmek için yaptığı ilk girişimleri gösteren kayıtlar buldu. Yarışmaya katılanların genellikle yanlarında çekim yapmak ve tehlike anında müdahale etmek için başka bir kişi bulundurdukları belirtildi. Ancak 13 yaşındaki kız çocuğunun ise son denemesini evde yalnızken yaptığı belirtildi. Ölen kızın annesi Facebook’ta ve bir radyo kanalında diğer gençleri uyardı. Ancak Hessen’de yaşanan bu olay ilk değil. Dünya çapında bu iddialaşma yüzünden hayatını birçok kişi var. Büyük Britanya’da da bir çocuk önce komaya girdi ve sonra öldü.