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Thüringen’de oyunu 3 puan artırdı

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#ALMANYA#Thüringen#Seçim
Thüringen’de oyunu 3 puan artırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:35

Almanya’nın Thüringen eyaletinde 1 Eylül’de seçim var. Yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Björn Höcke liderliğindeki aşırı sağcı AfD’nin oyu 1 puan düştü ancak yine de 30 puanla birinci parti.

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Sahra Wagenknecht Birlik Partisi (BSW) ise oy oranını yüzde 16’ya yükseltti. BSW, Insa Enstitüsü tarafından mart ayında Funke medya grubu için yapılan bir önceki anketle karşılaştırıldığında oylarını 3 puan artırdı. Eyalet ve Meclis Grup Başkanı Mario Voigt liderliğindeki CDU 1 puanlık düşüşle yüzde 20’de kaldı. Thüringen’de Sol Parti 2 puan oy kaybederek yüzde 16’ya geriledi. Sol Partili Bodo Ramelow, şu anda SPD ve Yeşiller’in desteğiyle azınlık hükümetinin başbakanı olarak görev alıyor. Federal hükümette iktidarın büyük ortağı olan SPD ise yüzde 7 oy aldı. SPD, bir önceki ankete göre 1 puan kaybetti. Ankete göre Yeşiller yüzde 5, FDP yüzde 2 oy aldı. Mevcut anket sonuçlarına göre Thüringen’de hükümet kurulması zor görünüyor. 1 Eylül’de Thüringen’le birlikte Saksonya’da da seçimler olacak. Bu seçimlerden üç hafta sonra ise Brandenburg’da eyalet seçimleri gerçekleştirilecek.

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#ALMANYA#Thüringen#Seçim

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