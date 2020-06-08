‘Tey Tey’ parka indi, Almanlar sordu: ‘Haftaya gelecek misiniz?’

Kovid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır prova ve çalışma yapamayan 30 kişilik Türk halk oyunları grubu ‘Tey Tey’, aylar sonra ilk çalışmasını açık alanda gerçekleştirdi. Grup üyeleri, Berlin’in en büyük parklarından Hasenheide Parkı’nda bir araya geldi. Tamamı kadınlardan oluşan Tey Tey grubu üyeleri, önce 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak amacıyla yerleri tek tek işaretledi. Grup, daha sonra eğitmeni Engin Işık eşliğinde Ege yöresine ait halk oyunlarını çalıştı. Berlin’de halk oyunları eğitmenliği ve müzik öğretmenliği yapan Engin Işık, yan yana gelmek ve el ele tutuşmak gerekmediği için zeybek ve roman havası gibi halk oyunlarını tercih ettiklerini söyledi:

‘KATILMAK İSTEYENLER OLDU’

“Bugün buradaki çalışmamızı Trakya roman karşılama ve harmandalı zeybek üzerine yaptık. Çünkü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumalıyız. 1.5 metrelik sosyal mesafemizi ölçerek, biçerek ayarladık ve geniş bir alana yayıldık. El ele tutularak oynanan halay, horon gibi oyunlarımızı şimdilik ertelemiş durumdayız. O nedenle bugün sadece karşılama ve zeybek çalıştık. Çevredekiler çalışmalarımıza çok ilgi gösterdi. Bazıları haftaya parkta aynı yerde devam edip etmeyeceğimizi sordu. Katılmak istediğini söyleyenler oldu. Bir öğretmen arkadaş geldi. Bu oyunları lise çağındaki çocuklar ya da ilkokul seviyesindeki çocuklar için gösterip gösteremeyeceğimi sordu.”

Tey Tey halk oyunları grubu, hava elverişli olduğu sürece çalışmalarını haftada bir gün açık havada sürdürmeyi planlıyor.