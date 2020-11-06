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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
Haber Giriş: 06.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Tegel’den son uçuşlar pazar günü

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Tegel’den son uçuşlar pazar günü
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Berlinlilerin çok sevdiği, kentin kuzey batısında yer alan ve dünyanın en pratik havaalanları arasında gösterilen Tegel’den son uçuşlar 8 Kasım pazar günü yapılacak. Bir daha da yolcu uçakları buradan inip kalkmayacak.

BERLİN’den dünyaya açılan pencere olarak bilinen Tegel Havaalanı’nın kapanmasına günler kala binlerce Berlinli havaalanına akın etti. Salgına rağmen şimdiye kadar 27 bin kişi son uçuşun pazar günü yapılacağı havaalanını ziyaret etmek için sıraya girdi. Yaklaşık 4 bin kişi de rezervasyon yaptırdı. Berlinliler Tegel Havaalanı’nı ziyaret edip hatıra fotoğrafları çektiriyorlar.

BER HİZMETE GİRİNCE...
Tegel Havaalanı aslında 8 yıl önce 2 Haziran 2012’de kapanacaktı. 2011 yılında hizmete girmesi planlanan BER Havaalanı’nın açılışının altı kez ertelenmesi üzerine Tegel de hizmet vermeyi sürdürdü. 31 Ekim’de BER nihayet hizmete girince, Tegel’in de hizmet süresi doldu. Ancak havaalanın kuzey bölümünde, şimdiye kadar konuk devlet adamlarının uçaklarının indiği bölüm ise 2029 yılına kadar açık kalacak. Sadece federal ordunun askeri helikopterlerinin inişi için kullanılacak.

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