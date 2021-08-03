Tedarik sıkıntısı, üretimi etkiliyor

EKONOMİ Araştırma Enstitüsü (IFO) tarafından farklı sektörlerden 2 bin 700 sanayi üreticisiyle görüşülerek yapılan araştırma, sanayinin yaklaşık yüzde 64’ünün malzeme sıkıntısı nedeniyle üretimde zorluk yaşadığını ortaya koydu. IFO ekonomi uzmanı Klaus Wohlrabe, birinci çeyrekte malzeme sorununun rekor düzeyde etkili olduğunu ve ikinci çeyrekte de sıkıntının devam ettiğini belirterek, “Bu durum ekonomik büyüme için ciddi tehdit oluşturuyor” dedi. Wohlrabe, sanayicilerin şu anda depodaki malzemeleri kullandıklarını ifade ederken, artan fiyatların da sorun yarattığını kaydetti.

Otomotiv endüstrisinin yüzde 83’ünün, yan sanayinin ise yüzde 84’ünün özellikle yarı iletkenler ve çip yetersizliğinden dolayı sorun yaşadığı belirtildi. Elektronik eşya üreticilerinin yüzde 72’si, makine üreticilerinin de yüzde 70’i tedarik sıkıntısından dert yandı.