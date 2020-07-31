Londra Büyükelçilerinden bayram mesajı

TÜRKİYE’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın Kurban Bayramı mesajı: Birleşik Krallık’ta yaşayan toplumumuzun değerli mensupları, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde sevgi, yardımlaşma ve kardeşlik gibi manevi değerlerimizi güçlendiren; toplumumuzun sahip olduğu birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren mübarek Kurban Bayramı’nı sizlerle birlikte kutlamanın sevinci içerisindeyim. Ülkemizden uzakta idrak ettiğimiz her bayram, milletimizin manevi birlikteliğinin pekiştirilmesi, toplumsal değerlerimizin yeni nesillere aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü kültürümüzün güçlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini ümit ediyor; şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

KKTC LONDRA BÜYÜKELÇİSİ OYA TUNCALI

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ise şöyle bayram mesajı verdi: Kurban Bayramımızı Birleşik Krallık’ta siz sevgili kardeşlerimizle birlikte kutlamaktayız. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen bugünlerde yine de bayramımızın sağlık ve huzur dolu hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederim. Ülkemizden uzakta kutladığımız her bayram, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel değerlerimizin korunması ve devamı açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konudaki en önemli husus, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Birleşik Krallık’ta yaşayan siz değerli kardeşlerimiz milli ve manevi değerlerinize bağlı kalarak, ekonomik, toplumsal ve siyasi hayata katılarak gösterdiğiniz başarılarla her geçen gün daha da gelişip, güçlenmektesiniz. Sizlerin dayanışma ve faaliyetlerinize yardımcı olmak bizler için de çok önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Birleşik Krallık’taki tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için birlik, hoşgörü ve dostluğu pekiştirmeye vesile olmasını temenni ederim.