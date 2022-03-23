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TBMM heyeti Bahçeşehir Üniversitesi Berlin’de!

#Berlin#TBMM#Bahçeşehir Üniversitesi
TBMM heyeti Bahçeşehir Üniversitesi Berlin’de

Berlin’e gelen TBMM milletvekilleri ziyaretin ikinci gününde Berlin’de özel üniversite ve özel lise açan Bahçeşehir Üniversitesi Berlin yerleşkesini ziyaret etti.

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TÜRKİYE ile Almanya arasındaki parlamentolar arasındaki iş birliğini geliştirmek ve diyaloğu açık tutmak amacıyla Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu tarafından hayata geçirilen projeye Alman Mercator Vakfı da destek veriyor. Üniversite ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Almanya özel temsilcisi olarak görevlendirilen ve aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

LİSEYE DE İLGİ ARTIYOR
Özcan Mutlu, Bahçeşehir Eğitim Grubu’nun Berlin’e eğitimde yaptığı yatırımın bu alanda ilk olduğunu ifade etti. Berlin International Üniversitesi Direktörü Turgut Tülü de heyete eğitim alanındaki faaliyetlerini anlattı. Üniversiteden sonra aynı bina içinde Mentora Özel Lisesi'ni açtıklarını söyleyen Turgut Tülü, lise eğitimine de ilginin giderek arttığını söyledi. Korona salgını döneminde zorunlu olarak online dersler yapmaya başladıklarını ifade eden Tülü, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yüz yüze eğitime geçildiğini belirtti.

 

 

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#Berlin#TBMM#Bahçeşehir Üniversitesi

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