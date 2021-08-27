‘Taste of Anatolia’nın filmleri açıklandı!

2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival, Türkiye’nin duayen ve genç kuşak yönetmenlerinden, mültecilerden kadın hikâyelerine uzanan çarpıcı konulara odaklanan filmleri ekrana taşıyacak. Suna Yıldızoğlu, Birkan Sokullu ve Alican Yücesoy gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmlere imza atan yönetmenler arasında Ümit Ünal gibi usta isimler var. ‘Aşk, Büyü, vs.’, ‘Kronoloji’, ‘Küçük Şeyler’, ‘Gölgeler İçinde’, ‘Omar ve Biz’, ‘Ah Gözel İstanbul’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘7 Kibele’ gibi festivalin öne çıkan filmlerinin çoğu daha önce ulusal ve uluslararası festivallerde gösterildi ve ilk kez Birleşik Krallık izleyicisiyle buluşacaklar.





TOPLAM 38 YAPIM VAR

Bu yılın programında yer alan 29 kurmaca, 9 belgesel olmak üzere toplam 38 yapım arasında, 29 kısa film bulunuyor. Britanya’daki film ve sanat vakfı Balık Arts’ın tarafından düzenlenen Taste of Anatolia- Films from Turkey (Anadolu’nun Tadı- Türkiye’den Filmler / TOA), bu sene tamamen çevrimiçi gerçekleşecek ve filmler önceden kayıt yaptırmış olan tüm izleyicilerle Balık Arts TV üzerinden ücretsiz olarak buluşacak.





ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Festival Direktörü Yeşim Güzelpınar, “Pandemiyle dijital platformların yükselişi, Britanya’daki Türk filmi iştahımızı da kabarttı. 3. Taste of Anatolia- Türkiye’den Filmler, Birleşik Krallık’ta ilk kez gösterilecek olan ve ödüllü, bağımsız Türk filmleriyle bu ilgiyi beslemek istiyor. Dört gün boyunca TOA, Türkiye’de yaşamı gözler önüne serecek: çarpıcı sosyal konulara mizah ve dramı kullanarak eğilen 38 filmi, izleyiciler diledikleri zaman ücretsiz olarak izleyebilecek!” dedi.





SORU - CEVAP ETKİNLİKLERİ

Taste of Anatolia’nın öne çıkan filmleri arasında bulunan ‘Aşk, Büyü, vs.’, Türkiye sinemasında alışık olmadığımız bir biçimde iki kadının aşkını ve farklı sınıflardan gelmenin sonuçlarını anlatıyor. Festivale kadar kayıtlar Balık Arts TV (https://www.balikartstv.com/hesap/kayit/) üzerinden yapılabilir ve soru-cevap etkinlikleri ve tüm son gelişmeler de buradan veya www.facebook.com/tasteofanatolia sayfasından takip edilebilir. 2 Eylül 00.00 itibarıyla tüm filmler gösterime girecek ve 6 Eylül 00.00’a kadar bu platformdan izlenebilecek. Festival Türkiye’nin çok renkli gerçek içyüzünü anlatmayı, insanlarını ve kültürlerini Doğu İngiltere ve ötesindeki izleyicilerle buluşturmayı ve ülke hakkındaki olumsuz yargıları sorgulamayı amaçlıyor.