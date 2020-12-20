‘Süresiz iş sözleşmesi beklerken işten attılar’

Kovid-19 salgını nedeniyle Brühl’de çalıştığı fabrikanın çıkardığı işçiler arasında yer alan Ayhan Bekir, bu süreçte neler yaşadıklarını şöyle anlattı: “Geçici sözleşme sürem dolduğu için süresiz sözleşme bekliyordum. Ancak sözleşmesi biten herkesi çıkardılar, yaklaşık 200 kişi işsiz kaldık. Ayrıca memlekete gidip ailemi ziyaret etmek istiyordum, ‘Hastalanmayalım, hastalık bulaştırırız, sınırlarda test isterler’ diye tedirgin oluyoruz. Şimdi bu salgın yüzünden izne de gidemiyoruz. Çocuklarımızı görüyorum artık maskelerle okula gidiyorlar, sosyalleşme sorunu yaşıyorlar. Eskiden oynuyorlardı, artık arkadaşlarıyla da mesafe bırakıyorlar ve sosyal hayatları etkilendi. Çocuklarımızı bu hastalığın psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini düşünüyorum.”

Brühl Türk Kültür Ocağı Başkan Yardımcısı Muhammet Hardal

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK’

Nisandan beri dernek olarak tüm çalışma ve aktiviteleri durdurduklarını belirten Brühl Türk Kültür Ocağı Başkan Yardımcısı Muhammet Hardal ise şunları söyledi: “Alman devletinin bu konuda yaptığı tüm açıklamaları dikkate aldık ve çok önemsedik. Tüm görüşme ve toplantılarımızı internet üzerinden yapmaya başladık. Almanya’nın ve Başbakan Angela Merkel’in açıklamalarını çok önemsiyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. STK olarak devlete bu süreçte yardımcı olmaya çalıştık. Örneğin yardım kuruluşlarına eşlerimiz maske yaparak destek oldu. Biz hep birilerinden bir şey beklemedik ve üzerimize düşeni yapmaya çalıştık.”

Otomobil tamircisi Sadık Yılmaz

‘ÇEVREMİZDEKİ FİRMALAR KAPANDI’

Wesseling kentinde otomobil tamirhanesi bulunan Sadık Yılmaz, şu an kendileri için bir sıkıntının olmadığını, çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Ama ileride ne olacağını bilmediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Çünkü diğer esnaflar kapatıyor, dolayısıyla bizim müşteri potansiyeli de azalma gösterebilir, herkes birbirine bağlı, bekleyeceğiz. Çevremizde Kovid-19’dan vefat eden de oldu. Komşularımız olan diğer esnafların işlerinde azalma oldu. Kovid-19’dan etkilenen çevremizde çok firma var, çoğu kapandı, işsiz kalan arkadaşlarımız da var. Bizim iş yerimiz açık olduğu için bize hiçbir teşvik verilmedi ama duyduğum kadarıyla diğer esnaflara verilmekte.”

Hazır gıda firması sahibi Seyfettin Kuzu

‘GASTRONOMİ ÇOK ETKİLENDİ’

Bonn kentinde dondurulmuş hazır gıda firması sahibi Seyfettin Kuzu, salgının ilk başta bütün firmaları ve kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Fakat daha sonra gıda sektöründe toparlanma meydana geldiğini belirten Kuzu, şunları kaydetti: “Kovid-19’un etkilerini sektör olarak atlattık, şu an için işlerimiz gayet iyi gidiyor. Tabii diğer iş kollarındaki çalışan birçok firma olumsuz etkilenmiştir. Çevremizde Kovid-19 nedeniyle işten atılanlar, kapanan yerler var. Özellikle gastronomi sektörü çok olumsuz etkilendi.”