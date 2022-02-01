Süpermarketlerden 2G Plus’a karşı dayanışma çağrısı!

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ALMANYA’da 2020 Mart ayında patlak veren korona salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar, gıda sektörü hariç özellikle perakende ticareti çok etkiledi. Geçen yıl tam kapanma yaşanırken, bu yıl ise Almanya’da 2G Plus kuralının getirilmesi dükkân ve mağazaların cirosunu düşürdü. Yeni uygulamaya göre iki aşısını yaptıranlar veya iyileşenler ancak test yaptırarak dükkânlara girebiliyor.

İFLAS TEHLİKESİ

Perakende ticarete yönelik büyük bir dayanışma ise gıda sektöründen geldi. Almanya’nın en büyük süpermarketler zincirleri ortak yazdıkları mektupta, alışverişlerde 2G Plus kuralının kaldırılmasını istedi. Mektubu, Edeka, Rewe, Aldı, Lidl ve Kaufland gibi sektörün en büyük şirketleri imzaladı. Siyasilere gönderilen mektupta, 2G Plus kuralının birçok perakende şirketine zarar verdiği ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısı yapıldı.

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KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Mektupta, “Gıda sektöründe olmayan ticari şirketlerin kaygılarını anlıyoruz. Özellikle, kurucuları tarafından işletilen küçük şirketlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve şehirlerdeki perakende ticaretin büyük tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gıda sektörü dışındaki perakende ticaret yapan işletmelere 2G Plus kuralının kaldırılmasını talep ediyoruz“ denildi. Gıdacılar, salgın dönemindeki iki yıllık tecrübelerine dayanarak, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyan dükkânların enfeksiyon odağı olmadıklarını rahatlıkla söyleyebileceklerini vurguladılar.

‘EKONOMİK ZARAR ORTAYA ÇIKIYOR’

Gıdacıların yaptığı çağrıya ilk tepki FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner’den geldi. Lindner, mevcut düzenlemeyle ilgili birtakım şüpheleri olduğunu belirtirken, “Kişisel olarak kendime uzun vadede perakendede çok katı erişim kısıtlamalarına gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını soruyorum. Ekonomik zarar ortaya çıkıyor“ dedi. Ancak Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey ise kısıtlamaların hafifletilmesinin mart ayından itibaren konuşulabileceğini ifade etti. RBB televizyonuna konuşan Giffey, şubat ayında Omikron varyantının tavan yapacağına dikkat çekerken insidans değerinin 2 bin olduğu yerlerde kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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