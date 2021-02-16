Süper Lig'in şampiyonunu duyurdular!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia etti.
Süper Lig'de sezonun bitmesine 15 hafta kala Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, oluşturduğu algoritmaya göre ligin şampiyon adaylarını duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, ligde bu sezon Beşiktaş'ın 84 puanla şampiyon olacağı öne sürülürken Galatasaray'ın averajla ikinci, Fenerbahçe'nin ise 81 puanla üçüncü olacağı iddia edildi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), oluşturduğu algoritma ile sezon sonu için Süper Lig dahil Avrupa'nın birçok liginde tahmini sıralamayı paylaştı.İstatistiksel bir modelleme ile yapılan tahminde kaleyi bulan şutlar, topla oynama oranları, yenilen gollerin noktaları, takımların kendi sahasında yaptığı pas sayıları ve takımların 3. bölgede geçirdiği sürelerin değerlendirmeye alındığı kaydedildi.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Bu tahmine göre Beşiktaş, sezonu 84 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu 4 sezon sonra tekrar kazanacak.
Büyük bir çekişmeye sahne olması beklendiği kaydedilen sezonun sonunda Galatasaray'ın Beşiktaş ile aynı puanda, ikili averajla 2. sırada olmasının beklendiği paylaşıldı.
FENERBAHÇE 3. OLUYOR
Öngörülen sezon sonu sıralamasında Fenerbahçe, 81 puanla, zirvedeki Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
ALANYASPOR DÖRDÜNCÜ, TRABZONSPOR İSE BEŞİNCİ
Oynadığı futbolla beğeni toplayan Alanyaspor'un 80 puanla dördüncü, Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor'un ise 70 puanla beşinci olmasının beklendiği de iletiliyor.
KÜME DÜŞMESİ BEKLENENLER
Bu sezon 4 takımın veda edeceği ligde küme düşecek takımların ise Kayserispor, Ankaragücü, Denizlispor ve Gençlerbirliği olmasının beklendiği görülüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle