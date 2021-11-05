SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul’a indi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Beykozda korkunç kaza Otomobilin üzerine devrildi...Beykoz'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine devrildi...#Trafik
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
İzmirde mezardan çıktı 2 bin 500 yıllık hüzün...İzmir'de mezardan çıktı! 2 bin 500 yıllık hüzün...#İzmir
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLERAvrupa Haberleri

SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul’a indi

#Almanya#Sunexpress#Avrupadan Haberler
SunExpress uçağı, rahatsızlanan yolcu için İstanbul’a indi

SunExpress’in Trabzon-Düsseldorf seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildi.

Haberin Devamı

ALINAN bilgiye göre, Trabzon’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere saat 10.45’te havalanan SunExpress’e ait uçakta bulunan 79 yaşındaki erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan ve nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki bir hemşire yaptı. Durumun kaptan pilot tarafından kuleye bildirilmesi üzerine iniş izni alan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildi. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansa alınarak, özel bir hastaneye gönderildi. Uçak, 1 saatlik gecikmenin ardından diğer yolcularıyla Düsseldorf’a hareket etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Sunexpress#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı