SunExpress, DJ Burak Yeter’in hava yolu partneri oldu

SUNEXPRESS, kariyeri boyunca dünya çapında sergilediği performansları, imza attığı başarılı albüm ve projeleri ile pek çok kez uluslararası ödüle layık görülen dünyaca ünlü DJ Burak Yeter’in bir yıl boyunca hava yolu partneri olacak. ‘Tuesday’ şarkısı ile 95 farklı ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ve son dönemlerde çok sevilen İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğine yaptığı remix ile tüm dünyada adından söz ettiren Burak Yeter, dün akşam gerçekleşen imza töreninde SunExpress ile olan iş birliği için sabırsızlandığını belirtti.

‘DÜNYANIN 5. EN İYİ HAVAYOLU’

İmza töreninde DJ Burak Yeter ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “SunExpress olarak Türk turizminin en büyük destekçilerinden biriyiz. Burak Yeter de Antalya’nın tarihi yerlerinde gerçekleştirdiği sanal konserlerle Antalya turizmini milyonlara tanıtan dünyaca ünlü bir DJ’imiz. Dünyanın 5., Türkiye’nin ise en iyi tatil hava yolu olarak, Avrupa’da ve dünya çapında birçok başarılı projeye imza atmış olan önemli bir isimle iş birliğine adım atmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kendisi ile birlikte Türk turizminin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.