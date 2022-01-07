Suç makinesi rap’cinin iddianamesi tamam!

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SAVCI iddianamesinde Kamber B.nin 15 kadını zorla fuhuşta çalıştırdığı ve en küçük kurbanın 15 yaşında bir kız çocuğu olduğunu belirtti. 2020’den bu yana yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 37 sayfalık iddianamede Kamber B. hakkında 16 olayla ilgili suçlamada bulunuluyor. Kamber B.’nin 2018 ile 2021 yılları arasında suç eylemlerini işlediği ve kadınlara silahla tehdit ederek tecavüz ettiği de iddialar arasında.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN TANIŞMIŞ

Ayrıca Kamber B.’nin uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticareti yaptığı da iddialar arasında. Savcı, zanlının tuzağa düşürdüğü kadınlarla İnstagram üzerinden tanıştığını belirtti. Kadınların, Düsseldorf, Köln ve Braunschweig’da kiralanan evlerde çalıştırıldığı ve kadınların kameralarla kontrol edildiği de belirtiliyor. 25 Ocak’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan zanlı hakkında yapılan suçlamalardan 170 bin euro gelir elde ettiği de söylendi.